Stellantis: chiffre d'affaires en hausse, des "progrès" accomplis

Logo du constructeur automobile Stellantis sur un bâtiment de son site de Poissy (Yvelines), le 23 septembre 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Le constructeur automobile Stellantis (Fiat, Peugeot, Chrysler...) a réalisé un chiffre d'affaires de 37,2 milliards d'euros au troisième trimestre, en hausse de 13%, porté par la croissance dans quasiment toutes ses régions, dont l'Amérique du Nord, à l'exception de l'Amérique du Sud, a-t-il indiqué jeudi.

"Tandis que nous continuons de mettre en place des changements stratégiques importants afin de fournir à nos clients plus de choix, nous voyons des progrès" sur le trimestre par rapport au précédent et par rapport à la même période l'année précédente, ce qui est "encourageant", souligne le géant automobile franco-italo-américain qui vient de traverser plusieurs trimestres difficiles, notamment en Amérique du Nord.

Il confirme tabler sur "une amélioration continue" du chiffre d'affaires, du résultat d'exploitation ajusté et du flux de trésorerie disponible au 2e semestre par rapport au 1er.

Ses livraisons de véhicules ont elles aussi progressé de 13% au 3e trimestre, à 1,3 million d'unités, précise-t-il, conformément à ce qu'il avait annoncé début octobre.

"La majeure partie de cette augmentation" est "due à une amélioration de 35% en Amérique du Nord, reflétant les avantages du retour à une gestion des stocks normalisée par rapport à l'année précédente", lorsque "un effort majeur de réduction des stocks des concessionnaires américains avait temporairement réduit la production", détaille-t-il.

"A la fin du 3e trimestre, six des dix nouveaux véhicules prévus pour 2025 ont été lancés avec succès" et d'autres lancements au 4e trimestre "permettront de réintroduire plusieurs modèles de grande diffusion", écrit encore Stellantis, né de la fusion en 2021 entre Fiat, Peugeot et Chrysler.

Aux Etats-Unis, quelques modèles symboliques illustrent la relance du groupe aux 14 marques, comme le pick-up Ram 1.500 qui revient en version d'entrée de gamme.

Le groupe, dirigé depuis l'été par l'Italien Antonio Filosa six mois après le départ forcé de Carlos Tavares, a annoncé mi-octobre un projet d'investissement de 13 milliards de dollars dans les quatre prochaines années aux Etats-Unis, pour y augmenter de 50% sa production par rapport au niveau actuel.