Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* KERING PRTP.PA - Le groupe de luxe français a nommé Francesca Bellettini directrice générale de sa marque phare Gucci, en remplacement de Stefano Cantino, évincé après seulement neuf mois, marquant ainsi le premier grand remaniement managérial sous la houlette du nouveau directeur général du groupe, Luca de Meo.

* BOLLORÉ BOLL.PA - Le groupe a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires de 1,54 milliard d'euros au premier semestre, en baisse de 3% à périmètre et change constants, après une année 2024 marquée par de fortes restructurations et alors que les difficultés juridiques se sont multipliées pour l'entreprise.

(Rédigé par Claude Chendjou)