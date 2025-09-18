 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nikkei 225
45 383,07
+1,32%
* KERING PRTP.PA - Le groupe de luxe français a nommé Francesca Bellettini directrice générale de sa marque phare Gucci, en remplacement de Stefano Cantino, évincé après seulement neuf mois, marquant ainsi le premier grand remaniement managérial sous la houlette du nouveau directeur général du groupe, Luca de Meo.

* BOLLORÉ BOLL.PA - Le groupe a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires de 1,54 milliard d'euros au premier semestre, en baisse de 3% à périmètre et change constants, après une année 2024 marquée par de fortes restructurations et alors que les difficultés juridiques se sont multipliées pour l'entreprise.

(Rédigé par Claude Chendjou)

