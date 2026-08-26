Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* OVH CLOUD OVH.PA - Le fournisseur de services d'informatique dématérialisée a annoncé mercredi le départ prochain de sa directrice financière Stéphanie Besnier et l'engagement du processus de recrutement d'un successeur.

* BNP PARIBAS BNPP.PA - Le groupe bancaire français et son concurrent sud-coréen KB Kookmin Bank mènent séparément des négociations en vue d'acquérir, en tant qu'investisseurs stratégiques, une participation d'au moins 15% dans la banque vietnamienne Techcombank TCB.HM , une opération dont le montant pourrait atteindre 2 milliards de dollars, selon deux sources.

* GTT GTT.PA - Le groupe d'ingénierie navale a annoncé mardi avoir reçu une commande pour la conception des cuves de quatre nouveaux méthaniers pour le compte de l'armateur émirati ADNOC Logistics and Services ADNOCLS.AD .

* TECHNIP ENERGIES TE.PA - L'entreprise spécialisée dans l'ingénierie et la technologie pour le secteur de l'énergie a annoncé mercredi avoir remporté un contrat auprès de Larsen & Toubro Energy Hydrocarbon LART.NS pour un projet d'ADNOC Offshore aux Émirats arabes unis.

* MONTE DEI PASCHI DI SIENA BMPS.MI - Le ministre italien de l'Économie a déclaré mardi à des élus régionaux que Rome ne vendrait sa participation de 4,8% dans la banque italienne, visée par une offre hostile d'INTESA SANPAOLO ISP.MI et dont le principal actionnaire est CRÉDIT AGRICOLE CAGR.PA , qu'une fois que la bataille pour son contrôle sera achevée.

* KLÉPIERRE LOIM.PA - L'opérateur français de centres commerciaux a annoncé mardi l'émission d'un emprunt obligataire vert de 500 millions d'euros d'une maturité de 8 ans.

(Rédigé par Augustin Turpin)