Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

(Actualisé avec Groupe ADP et Schott Pharma)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* HERMES HRMS.PA - RBC a abaissé mardi sa recommandation sur le groupe de luxe français à "performance du secteur" contre "surperformance", le courtier prenant en compte le ralentissement du taux de croissance, jusqu'ici nettement supérieur à celui de ses concurrents.

* WHITBREAD WTB.L - Bernstein a relevé mardi sa recommandation sur le groupe hôtelier britannique à "performance du marché" contre "sous-performance".

* GROUPE ADP ADP.PA - L'opérateur aéroportuaire français a fait état lundi d'un trafic groupe en hausse de 0,3% sur un an à 36,6 millions de passagers pour le mois de juillet, le trafic Paris Aéroport reculant de 1,0% à 10,1 millions de passagers.

* SCHOTT PHARMA 1SXP.DE - Le titre du fournisseur d'emballages pharmaceutiques progresse de 4,2% en avant-Bourse, à la faveur d'un relèvemlent de recommandation par Barclays, le courtier anticipant un redressement des résultats avec la renégociation de contrats, l'amélioration de la demande en polymères et la croissance des ventes de flacons prêts à l'emploi et de flacons spécialisés.

(Rédigé par Augustin Turpin)