Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 06:00

*

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* KERING PRTP.PA a annoncé mercredi ne pas avoir l'intention de racheter la totalité de la maison de couture italienne Valentino avant au moins 2028, première mesure importante prise par le nouveau directeur général du groupe de luxe, Luca de Meo. L'engagement de Kering d'acquérir l'intégralité de la société auprès du fonds d'investissement Mayhoola, soutenu par le Qatar, dans le cadre d'un accord conclu en 2023, a pesé lourdement sur le groupe français.

* EIFFAGE FOUG.PA a annoncé jeudi avoir remporté avec le groupe de BTP NGE, dans le cadre d'un consortium, un contrat de génie civil en France pour deux sites de valorisation énergétique des déchets pour un montant de 132 millions d'euros.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3US0XA

(Rédigé par Claude Chendjou)

Valeurs associées

EIFFAGE
111,000 EUR Euronext Paris +1,74%
KERING
233,500 EUR Euronext Paris +0,11%
© 2025 Thomson Reuters.

