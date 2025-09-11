Pas de vacance à Matignon : le patronat salue la nomination rapide de Sébastien Lecornu

L'ancien ministre des Armées a été nommé Premier ministre dès le soir de la démission de François Bayrou. Cette succession express tranche avec les longues périodes de transition ayant précédé les mandats Barnier et Bayrou, et leurs lots d'incertitudes politiques néfastes pour les acteurs économiques.

Sebastien Lecornu, le 10 septembre 2025, à Matignon ( POOL / LUDOVIC MARIN )

Après les feuilletons à rallonge de 2024 et début 2025 sur les nominations de Michel Barnier puis François Bayrou à Matignon, le paysage politique français s'est épargné un nouvel épisode, avec l'accession de Sébastien Lecornu à la tête du gouvernement quelques heures après la démission de son prédécesseur, mardi 9 septembre.

Cette transition rapide menée par l'Elysée a été saluée par la CPME et l'U2P, deuxième et troisième organisations patronales représentatives, qui ont exprimé leur satisfaction, comptant sur le désormais ex-ministre des Armées pour redonner des couleurs à la croissance de l'économie française.

Faire le "choix de la France"

La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) a souligné "les qualités d'écoute et le pragmatisme" de Sébastien Lecornu, "un homme d’expérience qui connaît bien les différentes arcanes gouvernementales et parlementaires". "Son parcours lui sera utile pour réunir une majorité et faire voter le budget dont notre pays a besoin", espère-t-elle. L’organisation patronale attend du nouveau gouvernement "une baisse de la dépense publique et une réforme de l’action publique", notamment sur "les effectifs de la fonction publique et le mille-feuille administratif" . Elle appelle également à des mesures de relance de la croissance.

La CPME insiste sur la nécessité de ne pas "augmenter le coût du travail ou les prélèvements obligatoires", mais plutôt "rétablir un climat de confiance" envers les entrepreneurs. Elle souhaite que les partis politiques fassent "le choix de la France" , grâce à un budget "qui protège les entreprises", afin de protéger aussi "les salariés qui y travaillent".

De son côté, l'Union des entreprises de proximité (U2P) s’est également félicitée et appelé à la formation d’un gouvernement "dans les meilleurs délais possibles". Elle juge "impératif de mettre fin à la période d’incertitudes et de blocages des décisions", afin de redonner "visibilité et confiance" aux acteurs économiques et aux consommateurs.

Des jeux de pouvoir qui "fissurent la cohésion sociale"

L’U2P appelle à une collaboration entre le gouvernement et les groupes parlementaires pour "établir des compromis", notamment sur les textes budgétaires de 2026 et le projet de loi de simplification de la vie des entreprises, très attendu par les TPE et PME. Son président, Michel Picon, a adressé "tous ses vœux de réussite" à Sébastien Lecornu, appelant la classe politique à "retrouver le sens des responsabilités et de l'intérêt général" au profit de la croissance. "Le temps des consultations électorales viendra bien assez vite", conclut-il.

David Cluzeau, président de l'UDES (employeurs de l'économie sociale et solidaire - ESS), avait appelé à sortir "au plus vite" de la période d'incertitude liée au départ du Premier ministre, "car elle est néfaste pour notre économie, nos entreprises et en particulier pour l’économie sociale et solidaire". "Cette situation fissure la cohésion sociale", selon lui et "qui dit incertitude dit attentisme, ralentissement, absence d’investissement dans tous les secteurs : dans le contexte actuel, nous ne pouvons pas nous le permettre", avait-il affirmé.