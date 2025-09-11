 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les Bourses européennes ouvrent en petite hausse
information fournie par AFP 11/09/2025 à 09:10

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert dans le vert jeudi, avant la publication de l'indice CPI des prix à la consommation américain qui devrait affiner les attentes des marchés sur les perspectives de baisses des taux de la banque centrale américaine (Fed).

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris prenait 0,23%, Londres 0,33%, tandis que Francfort (+0,03%) et Milan (+0,02%) restaient à l'équilibre.

