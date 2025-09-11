Budget: pour la dirigeante de la CFDT, Lecornu va devoir "penser différemment"

La secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon, lors d'ue conférence de presse à l'issue d'une réunion intersyndicale, le 29 août 2025 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Sébastien Lecornu va devoir "penser différemment" de son prédecesseur à Matignon pour la construction du budget, a estimé jeudi la secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon, réclamant des mesures de "justice fiscale et sociale".

"Si les totems et les dogmes restent du côté du gouvernement, ça n'avancera pas", a prévenu sur France Inter Mme Léon, alors que M. Lecornu a promis des "ruptures" sur le fond comme sur la forme lors de sa prise de fonctions mercredi.

Le nouveau Premier ministre a parlé avec la responsable syndicale lors d'un "échange très bref de prise de contact" et lui a "dit qu'on allait se voir rapidement", a-t-elle déclaré.

Avant la mobilisation intersyndicale du 18 septembre, le "message principal que les travailleurs attendent", c'est "respectez le monde du travail" et "faites en sorte que, s'il y a des efforts à faire, ils soient justement partagés", a-t-elle estimé, évoquant notamment la "conditionnalité des aides publiques" aux entreprises.

"Est-ce que tout le monde est prêt à prendre ses responsabilités et à les assumer (pour réduire le déficit, ndlr)? Je pense que la question doit d'abord être envoyée aux employeurs", a-t-elle estimé, dénonçant des "aides aux entreprises de plus en plus nombreuses, sans évaluation, sans contrôle efficace".

La cheffe de file de la CFDT a estimé que le mouvement "Bloquons tout", qui a rassemblé quelque 200.000 manifestants mercredi et auquel son organisation n'appelait pas à participer, avait permis d'"exprimer des colères" et un "ras-le-bol".

"Ce qui va compter maintenant, c'est la préparation et la réussite" de la mobilisation du 18 septembre, a-t-elle jugé.