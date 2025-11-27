 Aller au contenu principal
information fournie par Reuters 27/11/2025 à 07:00

*

*

*

*

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* VALNEVA VLS.PA a annoncé mercredi la fermeture de son site de Nantes (Loire-Atlantique) pour concentrer ses activités sur ceux de Lyon (Rhône) et de Vienne, en Autriche.

* TRIGANO TRIA.PA a fait état mercredi d'un résultat opérationnel courant en 2025 en recul de 32,9%, citant une baisse de la production de camping-cars et de caravanes liée à l'ajustement des niveaux de stocks dans les réseaux de distribution.

* REMY COINTREAU RCOP.PA doit publier ses résultats semestriels jeudi avant l'ouverture de la Bourse.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3WX1AD

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

REMY COINTREAU
38,120 EUR Euronext Paris -2,61%
TRIGANO
147,800 EUR Euronext Paris +0,34%
VALNEVA
4,076 EUR Euronext Paris +7,60%
