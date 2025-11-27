France: Le débat actuel sur le budget est "inquiétant", dit Villeroy de Galhau

François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France
Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a jugé jeudi "inquiétant" le débat actuel au Parlement sur le budget pour 2026 qui continue de s'enliser.
"Le débat est jusqu'à présent inquiétant et divergent. Il devrait réduire l'incertitude, il devrait nous rapprocher d'un budget 2026 et pour l'instant il accroît la confusion", a-t-il déclaré au micro de franceinfo.
(Rédigé par Zhifan Liu)
