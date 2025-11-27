Rémy Cointreau confiant dans sa capacité à renouer avec la croissance au S2

Le logo de Rémy Cointreau

Rémy Cointreau a déclaré jeudi rester confiant dans sa capacité à renouer avec la croissance sur son exercice 2025/26, après avoir enregistré une baisse moins importante que prévu de son bénéfice opérationnel semestriel, la baisse des ventes dans ses marchés clefs que sont la Chine et les Etats-Unis ayant été compensée par des mesures de réduction des coûts.

Le résultat opérationnel courant (ROC) du fabricant du cognac Rémy Martin et de la liqueur Cointreau s'établit à 108,7 millions d'euros sur la période, en recul organique de 13,6%. Les analystes attendaient en moyenne 106,3 millions d'euros, selon un consensus fourni par le groupe.

"Ce premier semestre a été difficile, mais il marque aussi le début d'une nouvelle ère pour Rémy Cointreau", a déclaré dans un communiqué Franck Marilly, directeur général en poste depuis juin.

"Nous restons confiants dans notre capacité à renouer avec la croissance au second semestre", a-t-il également déclaré.

Franck Marilly mentionne cinq "leviers" pour améliorer les performances du groupe, dont l'adaptation de l'organisation du groupe, le rééquilibrage des ressources commerciales et la réévaluation des investissements.

Les ventes ont chuté ces dernières années sur les marchés américains et chinois, essentiels pour Rémy Cointreau. Le groupe a été contraint de revoir à la baisse ses prévisions à plusieurs reprises et à abandonner ses objectifs de vente à moyen terme.

L'ensemble du secteur des spiritueux a souffert du recul des ventes observé après la pandémie de Covid-19, et plus récemment par les droits de douane sur les importations de cognac en Chine et sur les produits européens entrant aux États-Unis.

Rémy Cointreau, qui réalise 70% de son chiffre d'affaires grâce au cognac, principalement aux États-Unis et en Chine, a souffert davantage que ses concurrents.

Le chiffre d'affaires du groupe ressort en baisse organique de 4,2% au premier semestre de son exercice, à 489,6 millions d'euros et en ligne avec les attentes.

Rémy Cointreau a également confirmé ses objectifs annuels, révisés le mois dernier, dont une croissance du chiffre d'affaires entre 0% et +4% et une baisse du ROC comprise entre -11 et -15%.

(Rédigé par Etienne Breban, avec Dominique Vidalon, édité par Augustin Turpin)