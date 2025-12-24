Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* SANOFI SASY.PA a annoncé mercredi la signature d'un accord d'acquisition avec Dynavax Technologies Corporation pour 15,50 dollars par action en numéraire, soit une valeur totale en actions d'environ 2,2 milliards de dollars.

Le laboratoire français a par ailleurs fait le point mercredi sur la soumission réglementaire du tolebrutinib dans la sclérose en plaques secondaire progressive non-récurrente.

* ELIS ELIS.PA - Le spécialiste des services de nettoyage a annoncé mercredi l'annulation de 4.705.107 actions auto-détenues représentant 1,98% de son capital social.

* BP BP.L a annoncé mercredi avoir conclu un accord pour vendre 65% de ses parts dans Castrol, sa division spécialisée dans les lubrifiants pour moteurs, à la société d'investissement Stonepeak pour environ 6 milliards de dollars, dans le cadre d'une transaction qui valorise l'activité à 10,1 milliards de dollars.

* NOVO NORDISK NOVOb.CO - Les autorités sanitaires américaines ont dévoilé mardi soir un programme volontaire visant à couvrir les médicaments GLP-1 destinés à la perte de poids et au traitement du diabète dans le cadre des plans d'assurance maladie Medicaid et Medicare Part D, à la suite de l'accord de réduction des prix conclu par l'administration Trump.

L'action du laboratoire danois a grimpé 9,24% mardi après que l'agence américaine du médicament (FDA) a approuvé lundi la version sous forme de comprimé de son traitement contre l'obésité Wegovy.

* BAYWA AG BYWGnx.DE a annoncé mardi soir avoir conclu un accord pour vendre sa filiale de négoce de céréales et d'oléagineux Cefetra à un consortium d'investisseurs pour environ 125 millions d'euros.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)