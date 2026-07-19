Les utilisateurs de Facebook et d'Instagram de Meta signalent des pannes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les réseaux sociaux Instagram et Facebook de Meta META.O ont apparemment connu quelques perturbations dimanche, les utilisateurs ayant signalé des problèmes avec l'application et le site web. Voici les détails:
* Selon Downdetector, 4.808 signalements avaient été enregistrés par des utilisateurs de Facebook aux États-Unis à 07h46 GMT, 63 % d'entre eux rencontrant des difficultés pour accéder au site web.
* 2.829 signalements supplémentaires ont été enregistrés par des utilisateurs d'Instagram aux États-Unis qui rencontraient des problèmes avec l'application dimanche à 08h18 GMT.
* Des vérifications effectuées par Reuters ont également révélé que l'accès à Facebook et Instagram était intermittent à Singapour.
* Meta n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire envoyée par e-mail.
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