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Les utilisateurs de Facebook et d'Instagram de Meta signalent des pannes
information fournie par Reuters 19/07/2026 à 10:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les réseaux sociaux Instagram et Facebook de Meta META.O ont apparemment connu quelques perturbations dimanche, les utilisateurs ayant signalé des problèmes avec l'application et le site web. Voici les détails:

* Selon Downdetector, 4.808 signalements avaient été enregistrés par des utilisateurs de Facebook aux États-Unis à 07h46 GMT, 63 % d'entre eux rencontrant des difficultés pour accéder au site web.

* 2.829 signalements supplémentaires ont été enregistrés par des utilisateurs d'Instagram aux États-Unis qui rencontraient des problèmes avec l'application dimanche à 08h18 GMT.

* Des vérifications effectuées par Reuters ont également révélé que l'accès à Facebook et Instagram était intermittent à Singapour.

* Meta n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire envoyée par e-mail.

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