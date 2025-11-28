Les usines de GNL américaines produisent une quantité record de gaz, selon les données de LSEG

La demande américaine de gaz naturel destiné à être transformé en GNL a dépassé les 19 milliards de pieds cubes vendredi, maintenant l'utilisation du gaz à un niveau record pour la troisième journée consécutive, selon les données préliminaires de la société financière LSEG.

Les États-Unis sont le premier exportateur mondial de gaz naturel liquéfié.

L'utilisation record a été menée par les deux plus grands exportateurs américains, avec l'usine de Cheniere LNG.N Sabine Pass au Texas tirant 5,1 bcf vendredi et l'usine de Venture Global VG.N Plaquemines en Louisiane continuant sa montée en puissance, tirant 4,2 bcf vendredi, selon les données de LSEG.

La demande américaine de gaz naturel GNL a été en moyenne inférieure à 12 milliards de pieds cubes par jour en 2024, et l'augmentation de cette année a été principalement due à la montée en puissance de Plaquemines, qui a commencé à produire au cours de la dernière semaine de 2024 et traite maintenant plus de 4 milliards de pieds cubes par jour, selon les données de LSEG.

La production américaine de GNL et la demande de gaz naturel augmentent généralement au cours des mois les plus frais, car les usines fonctionnent plus efficacement, et la plupart des fermetures sont prévues au cours de l'été.