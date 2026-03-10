 Aller au contenu principal
Guerre au Moyen-Orient: Wall Street reste sur ses gardes, termine sans direction claire
information fournie par AFP 10/03/2026 à 21:37

Un opérateur à la Bourse de New York, le 9 mars 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé mardi, surveillant avec prudence les derniers développements sur le front géopolitique, mais se montrant quelque peu soulagée par le repli des cours du pétrole.

Le Dow Jones (-0,07%) et l'indice Nasdaq (+0,01%) sont restés proches de l'équilibre. L'indice élargi S&P s'est replié de 0,21%.

Les investisseurs ont toujours les yeux rivés sur "les événements géopolitiques impliquant l'Iran" qui "continuent de faire les gros titres", remarquent les analystes de Briefing.com.

La veille, Donald Trump a assuré que la guerre avec Téhéran était "quasiment" finie. Le président américain a aussi ouvert la porte à des levées de sanctions sur le pétrole "pour réduire les prix".

Cela a insufflé "un regain de confiance dans la possibilité d'une fin rapide de la guerre en Iran", explique Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Ces propos ont enclenché un mouvement baissier des prix du pétrole, quelques heures seulement après qu'ils avaient frôlé les 120 dollars face aux craintes de perturbation de l'approvisionnement.

Et le repli des cours a légèrement apaisé les craintes d'un potentiel impact inflationniste sur l'économie américaine.

"Le pétrole est un peu le moteur de l'économie mondiale", remarque auprès de l'AFP Jack Ablin, de Cresset. "Tout ce qui pourrait potentiellement perturber ce moteur préoccupe les investisseurs du monde entier."

Ils restent donc prudents, alors que Téhéran a juré de bloquer les exportations de pétrole du Moyen-Orient tant que le conflit se poursuivra.

Les marchés espèrent surtout le déblocage du stratégique détroit d'Ormuz, par lequel transite un cinquième de la production mondiale de pétrole et de gaz naturel liquéfié.

La place américaine a d'ailleurs été prise de court après la publication d'un message du ministre américain de l'Energie, Chris Wright, dans lequel il annonçait que la Marine américaine avait escorté un premier pétrolier pour lui permettre de franchir le détroit d'Ormuz.

Quelques minutes plus tard, cette vidéo a été supprimée et la Maison Blanche a infirmé l'information, ce qui a fait remonter quelque peu les prix.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts de l'Etat américain à 10 ans évoluait autour de 4,15% vers 20H11 GMT contre 4,10% la veille en clôture.

Côté indicateurs, les investisseurs attendent désormais plusieurs données sur l'inflation aux Etats-Unis cette semaine, en particulier l'indice des prix à la consommation (CPI) mercredi.

"Un résultat supérieur aux prévisions pourrait (...) renforcer les anticipations selon lesquelles les taux d'intérêt resteront élevés plus longtemps", commente David Morrison, de Trade Nation.

Au tableau des valeurs, après une envolée à l'ouverture, l'enseigne de grands magasins Kohl's a finalement terminé dans le rouge (-1,55% à 14,57 dollars) malgré la publication de résultats partiellement supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre.

Le laboratoire allemand BioNTech a plongé de 17,88% à 83,89 dollars après que ses cofondateurs ont annoncé mardi quitter leur poste de direction pour créer une société dédiée aux innovations dans l'ARN messager, la technologie qui a fait le succès de son vaccin contre le Covid.

BIONTECH SP ADR
83,8900 USD NASDAQ -17,88%
INTERACTIVE BR RG-A
68,5000 USD NASDAQ +1,50%
KOHL'S
14,570 USD NYSE -1,62%
S&P GLOBAL
435,370 USD NYSE -2,25%
