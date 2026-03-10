 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Guerre au Moyen-Orient: Wall Street reste sur ses gardes, termine sans direction claire
information fournie par AFP 10/03/2026 à 21:18

Un panneau Wall Street devant la Bourse de New York, le 6 mars 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Un panneau Wall Street devant la Bourse de New York, le 6 mars 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé mardi, surveillant avec prudence les derniers développements sur le front géopolitique, mais se montrant quelque peu soulagée par le repli des cours du pétrole.

Le Dow Jones (-0,07%) et l'indice Nasdaq (+0,01%) sont restés proches de l'équilibre. L'indice élargi S&P s'est replié de 0,21%.

Nasdaq

Valeurs associées

S&P GLOBAL
435,370 USD NYSE -2,25%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Bourse de New York, le 16 décembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Moyen-Orient: la chute du pétrole saluée par les Bourses mondiales
    information fournie par AFP 10.03.2026 22:07 

    Après plusieurs jours de flambée, les prix du pétrole ont finalement chuté mardi suite aux déclarations de Donald Trump affirmant que la guerre avec l'Iran est "quasiment" terminée, un repli salué par les Bourses mondiales. Le président américain a aussi affirmé ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump parle à la presse, avec son ministre de la Défense Pete Hegseth dans son dos, à bord de l'avion présidentiel Air Force One en direction de Miami, le 7 mars 2026 ( AFP / SAUL LOEB )
    Pour Trump et son gouvernement, un langage bravache dans la guerre contre l'Iran
    information fournie par AFP 10.03.2026 22:01 

    Lorsque le chef d'état-major américain, le général Dan Caine, a exprimé mardi son "respect" envers les combattants iraniens, ses remarques sont venues en contraste avec la rhétorique souvent vantarde et moqueuse affichée par Donald Trump et son gouvernement depuis ... Lire la suite

  • L'AI World organisé par Oracle. (Crédit: / Oracle)
    Oracle dit anticiper un essor de l'IA jusqu'en 2027 au moins
    information fournie par Reuters 10.03.2026 21:59 

    Oracle ORCL.N a prédit mardi que la demande pour les centres de données utilisés pour l'intelligence artificielle (IA) continuerait de soutenir son chiffre d'affaires à un niveau supérieur à celui attendu par Wall Street jusqu'en 2027. Ce communiqué, effectué à ... Lire la suite

  • Un Falcon 10X présenté au siège de Dassault, à Bordeaux, le 10 mars 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )
    Dassault dévoile le Falcon 10X, jet d'affaires inspiré du Rafale
    information fournie par AFP 10.03.2026 21:58 

    Maître des chasseurs Rafale, le français Dassault a dévoilé le Falcon 10X, son dernier jet privé, plus rare et plus cher que ses concurrents nord-américains, mais attendu pour ses performances issues de technologies militaires dans un marché en croissance. Dans ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank