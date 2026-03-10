Guerre au Moyen-Orient: Wall Street reste sur ses gardes, termine sans direction claire

Un panneau Wall Street devant la Bourse de New York, le 6 mars 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé mardi, surveillant avec prudence les derniers développements sur le front géopolitique, mais se montrant quelque peu soulagée par le repli des cours du pétrole.

Le Dow Jones (-0,07%) et l'indice Nasdaq (+0,01%) sont restés proches de l'équilibre. L'indice élargi S&P s'est replié de 0,21%.

