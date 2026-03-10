 Aller au contenu principal
L'Ukraine dit avoir frappé une usine militaire russe, au moins six morts selon Moscou
information fournie par AFP 10/03/2026 à 20:44

Photo des services de secours ukrainiens montrant les dégâts causés par une frappe russe à Sloviansk, le 10 mars 2026 ( STATE EMERGENSY SERVICE OF UKRAINE / Handout )

L'Ukraine a affirmé avoir mené mardi une frappe de missiles britanniques sur une usine militaire à Briansk, dans l'ouest de la Russie, les autorités russes affirmant que ce bombardement avait fait au moins six morts.

Kiev mène régulièrement des attaques sur des industries en Russie en riposte aux bombardements qui dévastent son territoire depuis l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, lancée par le Kremlin il y a plus de quatre ans.

"Nos soldats ont frappé l'une des principales usines militaires russes à Briansk. Cette usine produisait des composants électroniques pour les missiles russes", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Quelques minutes plus tôt, le gouverneur russe de la région, Alexandre Bogomaz, avait annoncé qu'une frappe ukrainienne à Briansk avait tué au moins "six civils" et blessé 37 autres personnes.

Dénonçant une attaque "terroriste", il n'a pas précisé quel site avait été pris pour cible. Les autorités ukrainiennes n'ont, elles, pas mentionné pour l'heure de bilan humain pour cette frappe.

La ville de Briansk, qui compte environ 400.000 habitants, est située à une centaine de km à vol d'oiseau de la frontière ukrainienne.

- Ripostes ukrainiennes -

Cette frappe intervient alors que Kiev et Washington ont affirmé mardi que de nouvelles négociations trilatérales, entre Ukrainiens, Russes et Américains, pourraient se tenir la semaine prochaine pour essayer à nouveau de trouver une issue diplomatique à ce conflit, le plus meurtrier en Europe depuis 1945.

Image diffusée par l'agence de presse d'État russe Sputnik montrant le président russe Vladimir Poutine (d) recevant à Moscou Denis Pushilin, chef de la région de Donetsk, en Ukraine contrôlée par la Russie, le 10 mars 2026 ( POOL / Gavriil Grigorov )

Sur Facebook, l'état-major ukrainien a indiqué que Kiev avait employé des missiles de croisière britanniques Storm Shadow pour mener cette attaque sur l'usine "Kremny El" située dans l'ouest de Briansk.

L'état-major a également publié une vidéo filmée depuis les airs et présentée comme montrant le bombardement. On y voit plusieurs importantes explosions dans un paysage urbain, suivies de grands panaches de fumée.

"La cible a été atteinte et des dégâts importants ont été constatés sur les installations de production", a affirmé l'état-major ukrainien.

Selon cette source, cette usine produit des semi-conducteurs et des microprocesseurs notamment utilisés pour la fabrication de missiles balistiques Iskander que Moscou emploie pour bombarder l'Ukraine.

En réponse aux frappes russes qui visent chaque jour son territoire, Kiev frappe régulièrement des industries et infrastructures énegétiques en Russie.

M. Zelensky a affirmé mardi que la frappe à Briansk visait à "se défendre" face aux missiles russes "qui frappent nos villes, nos villages et nos citoyens". "La Russie a eu depuis longtemps l'opportunité de finir cette guerre qu'elle a elle-même commencée", a-t-il estimé.

L'Ukraine dispose d'une quantité limitée de missiles fournis par ses alliés pour mener ce type de frappes: les Storm Shadow britanniques et SCALP français, ainsi que les ATACMS et HIMARS américains.

Fin décembre, Kiev avait par exemple affirmé avoir frappé une importante raffinerie de pétrole dans le sud de la Russie avec des missiles britanniques Storm Shadow.

