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Les USA pourraient demander aux Européens de débloquer des réserves de diesel-Trump
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 22:38

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Les Etats-Unis pourraient demander aux pays européens de débloquer des réserves de diesel, a déclaré jeudi le président américain Donald Trump devant les journalistes, dans un contexte de flambée des prix mondiaux du carburant.

Trois sources informées de la question ont déclaré plus tôt à Reuters que Washington a demandé à l'Allemagne et à la France de puiser dans leurs réserves de diesel ou de risquer d'être visées par un embargo sur les exportations de diesel américain.

Donald Trump a récemment évoqué l'hypothèse de ne plus livrer de diesel américain à l'étranger afin d'aider à faire baisser les prix à la pompe aux Etats-Unis, alors que se profilent début novembre les élections de mi-mandat au Congrès ("midterms"), lors desquelles son Parti républicain espère conserver sa majorité dans les deux chambres.

(Bo Erickson, Daphne Psaledakis et Christian Martinez)

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