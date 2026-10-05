L’Amérique Latine, un atout de diversification

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La croissance américaine se maintient tandis que la confiance des consommateurs s'affaiblit, l'Europe face à de nouvelles pressions inflationnistes, amélioration du climat des affaires au Japon, ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine…

Les marchés boursiers ont fait preuve de résilience au 3e trimestre malgré les vents contraires liés à la hausse des taux d'intérêt, conduisant les obligations d'État mondiales à enregistrer leur plus mauvaise performance trimestrielle depuis fin 2024.

Les indices boursiers mondiaux ont été soutenus par un cycle de bénéfices solide et des conditions économiques favorables. Parmi les secteurs, la technologie et l'énergie ont été les plus solides, tandis que les services aux collectivités, l'industrie, l'immobilier et la consommation ont reculé.

Au sein des marchés émergents, l'Amérique latine a signé un bon trimestre. Cette zone géographique bénéficie de valorisations attractives et de la perspective d'un assouplissement des politiques économiques, ce qui renforce la stabilité macroéconomique et les perspectives de réforme.

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