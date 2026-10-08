Les USA et la Russie étudient la possibilité de vendre du gaz à l'Europe - sources

par John O'Donnell, Gram Slattery et David Gauthier-Villars

De hauts responsables russes et américains ont discuté de la possibilité d'impliquer un investisseur américain dans les gazoducs Nord Stream qui alimentaient l'Allemagne en gaz russe avant l'invasion de l'Ukraine, ont dit à Reuters cinq personnes proches du dossier.

Ces discussions ont notamment réuni Kirill Dmitriev, un proche conseiller du président russe Vladimir Poutine, et Jared Kushner, envoyé spécial américain pour la paix et gendre du président américain Donald Trump, ont précisé ces sources.

Bien que l'on ignore dans quelle mesure ils ont abordé la question de Nord Stream à ces occasions, le sujet reste à l'ordre du jour, ont déclaré deux sources.

Avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, l'Allemagne achetait plus de la moitié de son gaz à la Russie via les deux gazoducs Nord Stream. Ils ont été mis à l'arrêt puis une série d'explosions sous-marines les a gravement endommagés en septembre 2022.

Kirill Dmitriev a rencontré le mois dernier des représentants des départements américains de l’Énergie et du Trésor afin de discuter d’éventuelles initiatives énergétiques entre les États-Unis et la Russie.

Un représentant de Kirill Dmitriev a refusé de commenter.

Il n'y a eu "aucune discussion concernant Nord Stream récemment", a dit à Reuters un responsable de la Maison blanche, interrogé sur les discussions concernant les gazoducs.

"Tout accord devra être négocié par la Russie avec la DFC (Société de financement du développement international des États-Unis) et le Trésor, et devra profiter aux contribuables et aux entreprises américaines", a-t-il déclaré.

Un responsable américain a déclaré que, compte tenu des obstacles, un accord paraît peu probable à moyen terme. Les sanctions des États-Unis et de l'Union européenne (UE) à l'encontre des gazoducs Nord Stream rendent toute reprise des livraisons illégale.

Une porte-parole du ministère allemand de l'Économie et de l'Énergie a déclaré que l'Allemagne avait trouvé des alternatives à la suite des sanctions européennes imposées sur Nord Stream et le gaz russe.

Elle a ajouté que toute réouverture des gazoducs nécessitait l'accord du gouvernement.

"Cela risque d'être un accord louche qui coûtera cher à l'Europe", a déclaré Michael Kellner, député et ancien responsable de la politique énergétique allemande au lendemain de l'invasion de l’Ukraine.

"Les Américains et les Russes se partageront les bénéfices", a-t-il ajouté.

Alors que le gouvernement de coalition allemand s(oppose à la remise en service du gazoduc, Alternative pour l’Allemagne (AfD), le parti d'extrême droite montant en puissance dans le pays, souhaite au contraire y donner son feu vert.

Kirill Dmitriev rencontrera les dirigeants de l’AfD au début de l'année prochaine pour discuter de la reprise des ventes de gaz russe.

En Pologne, qui partage une frontière avec la Russie, les dirigeants politiques suivent de près les discussions visant à rouvrir le gazoduc, mais restent fermement opposés à cette idée, a déclaré une source au fait des réflexions du gouvernement.

LES OBSTACLES LIÉS AUX PARTS DE NORD STREAM

La cession de la société qui contrôle les gazoducs Nord Stream à un investisseur américain ou la reprise des livraisons de gaz russe se heurterait par ailleurs à des obstacles.

Cette société est détenue à 51% par le géant énergétique d’État russe Gazprom GAZP.MM , 31% supplémentaires étant répartis entre deux entités allemandes et le reste entre une entreprise française et une entreprise néerlandaise.

Les deux actionnaires allemands cherchent à conserver leurs parts afin de préserver l'influence allemande, au cas où Gazprom vendrait sa participation, a déclaré une autre source.

Jared Kushner et Kirill Dmitriev ont également discuté de la vente d'un ensemble d'entreprises - allant des raffineries de pétrole aux stations-service en Europe et ailleurs - appartenant à la société énergétique russe Lukoil, ont indiqué deux autres personnes proches du dossier.

Dans le cadre de ce projet, un consortium regroupant l’agence fédérale d’investissement DFC et des investisseurs du Qatar et des Émirats arabes unis rachèterait ces actifs, tandis que les autorités américaines lèveraient les sanctions, ont précisé ces sources.

"Concernant Lukoil, Steve (Witkoff, envoyé spécial des États-Unis au Moyen-Orient) et Jared (Kushner) ont collaboré avec la DFC pour négocier un paiement initial substantiel et une participation aux bénéfices pour les États-Unis", a déclaré un responsable de la Maison blanche.

Contactées, Lukoil et Gazprom n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

(Avec la contribution de Chris Steitz à Francfort, Marek Strzelecki à Varsovie, Anna Hirtenstein à Londres, Timour Azhari et le bureau de Reuters à Moscou ; version française Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)