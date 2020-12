Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les USA enquêtent sur SEB, Swedbank et Danske Bank pour blanchiment-presse Reuters • 15/12/2020 à 16:51









STOCKHOLM, 15 décembre (Reuters) - Les autorités américaines ont lancé une enquête sur les banques nordiques SEB SEBa.ST , Swedbank SWEDa.ST et Danske Bank DANSKE.CO en raison de soupçons d'infraction aux règles anti-blanchiment, rapporte mardi le quotidien suédois Dagens Industri. Citant des sources anonymes, Dagens Industri indique que la Suède a été sollicitée par les autorités américaines dans le cadre de ses enquêtes sur un scandale qui avait vu les banques Swedbank et Danske Bank écoper d'une amende. Selon le quotidien, les banques font l'objet d'une enquête de la part du département américain de la Justice, du FBI et de la police fédérale, ainsi que d'un procureur fédéral à New York pour non respect de la réglementation en matière de blanchiment d'argent et pour fraude. SEB a réagi à cette information en déclarant qu'elle n'était pas nouvelle pour la banque. "Nous avons indiqué lors de nos résultats du troisième trimestre avoir été interrogé par les autorités américaines, donc rien de vraiment nouveau pour nous", a déclaré un porte-parole de la banque. Il a ajouté que SEB n'a été informée d'aucune accusation précise à son encontre. Swedbank SWEDa.ST , pour sa part, a déclaré qu'elle avait déjà indiqué faire l'objet d'une enquête des autorités américaines. "Nous avons précédemment indiqué (...) que les autorités américaines continuaient d'enquêter sur l'historique de Swedbank contre le blanchiment d'argent", a déclaré la porte-parole du groupe, Unni Jerndal, ajoutant que pour des raisons juridiques la banque ne pouvait citer les autorités qui enquêtaient sur elle. Danske Bank a également déclaré que l'information selon laquelle elle faisait l'objet d'une enquête au Danemark, aux Etats-Unis, en Estonie et en France, était déjà connue et qu'elle travaillait en étroite collaboration avec ces autorités. En Bourse, à environ une heure de la clôture, l'action SEB reculait de 3,39%, tandis que le titre Swedbank perdait 5,57% et Danske Bank 2,5%. (Bureau de Stockholm; avec Helena Soderpalm, Colm Fulton version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

