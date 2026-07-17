Les USA disent avoir mené une nouvelle série de frappes contre l'Iran

Le Commandement central de l'armée américaine (Centcom) a annoncé vendredi avoir mené une nouvelle série de frappes contre l'Iran.
L'armée des Etats-Unis a également déclaré avoir redirigé quatre navires commerciaux, immobilisé l'un d'eux et procédé à l'arraisonnement d'un autre afin de "garantir le plein respect" des règles en vigueur au cours des trois premiers jours du nouveau blocus américain des ports iraniens.
(Reportage Daphne Psaledakis et Ismail Shakil, version française Benjamin Mallet)
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