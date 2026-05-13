Les transactions dans le secteur amont du pétrole et du gaz aux États-Unis ont atteint leur plus haut niveau depuis deux ans au premier trimestre 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Georgina McCartney

Le volume des transactions dans le secteur amont américain du pétrole et du gaz a bondi à 38 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars au premier trimestre de cette année, atteignant son plus haut niveau trimestriel en deux ans, a déclaré mercredi le cabinet d'analyse Enverus. Le producteur de schiste Devon DVN.N et son concurrent plus modeste Coterra ont finalisé leur accord de fusion la semaine dernière, après avoir annoncé leur intention de s'unir en février. Cette opération, évaluée à 25 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, a représenté la part du lion des transactions du premier trimestre.

Les deux sociétés opèrent sur plusieurs gisements de schiste, et sont toutes deux présentes dans la partie du Delaware du bassin permien au Texas et au Nouveau-Mexique, ainsi que dans le bassin d'Anadarko en Oklahoma.

Les transactions ont fortement ralenti en mars, la volatilité des prix du brut ayant bondi à la suite des frappes américano-israéliennes contre l'Iran en février, qui ont déclenché un conflit plus large au Moyen-Orient et perturbé le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz.

Depuis le début de la guerre le 28 février, les contrats à terme sur le Brent, référence mondiale, ont oscillé entre un plus bas de 77,74 dollars le baril et un plus haut de 118,35 dollars.

Toutefois, la hausse des prix du pétrole devrait ouvrir la voie à une reprise des transactions en permettant à davantage de sociétés privées d’exploration et de production de se mettre en vente, tout en favorisant la poursuite de la consolidation, a déclaré Enverus.

“Le marché est entré dans une phase d’attente temporaire alors que la volatilité assombrissait les perspectives des prix du pétrole, mais les arguments en faveur de prix du pétrole plus élevés pendant plus longtemps se renforcent et créent les conditions d’un rebond des fusions-acquisitions”, a déclaré Andrew Dittmar, analyste principal chez Enverus Intelligence Research.

“Nous nous dirigeons probablement vers un nouveau tsunami de consolidation, car la hausse des prix du pétrole stimule à la fois l’entrée sur le marché des sociétés privées et l’appétit des sociétés d’exploration et de production cotées en bourse pour les transactions, qu’il s’agisse de consolidation d’entreprises ou de ventes d’actifs privés”, a-t-il ajouté. Parmi les autres transactions notables, citons l'acquisition d'Aethon Energy par Mitsubishi pour 7,6 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, ce qui constitue la plus importante transaction jamais réalisée par l'entreprise japonaise, qui cherche à renforcer sa chaîne d'approvisionnement en gaz.