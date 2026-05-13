La Russie a lancé au moins "800 drones" sur l'Ukraine, tuant six personnes, selon Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky arrive au sommet des Neuf de Bucarest (B9) et des pays nordiques au palais Cotroceni à Bucarest, en Roumanie, le 13 mai 2026 ( AFP / Mihai Barbu )

La Russie a lancé au moins "800 drones" sur l'Ukraine mercredi, faisant au moins six morts, a dénoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky, accusant Moscou d'attaques menées délibérément le jour de l'arrivée en Chine du président américain Donald Trump.

Ces frappes de drones russes, qui ont également fait plusieurs blessés à travers l'Ukraine, illustrent l'intensification des bombardements en pleine journée et dans des régions parfois très éloignées du front.

"On ne peut certainement pas qualifier de coïncidence le fait que l'une des attaques russes les plus massives et les plus longues contre l'Ukraine ait lieu précisément au moment où le président des Etats-Unis est arrivé en visite en Chine – une visite dont on attend beaucoup", a déclaré M. Zelensky.

Il a appelé une nouvelle fois les pays alliés de l'Ukraine à "exercer une réelle pression" sur Moscou pour que ces frappes prennent fin, dans un message sur les réseaux sociaux.

Plus tôt dans la journée, le président ukrainien avait exhorté son homologue américain à évoquer les moyens de mettre fin à l'invasion russe au cours de sa rencontre avec le chef de l'Etat chinois Xi Jinping.

"Nous sommes en contact permanent avec nos partenaires américains. Nous leur en sommes reconnaissants et nous espérons que la question de la fin de la guerre livrée par la Russie à l'Ukraine sera également abordée à cette occasion, quand le président des Etats-Unis se trouve en Chine", avait déclaré M. Zelensky dans un discours prononcé pendant un sommet en Roumanie.

Selon les autorités régionales ukrainiennes, trois personnes ont été tuées dans la région occidentale de Rivné, deux dans la région méridionale de Kherson et une dans celle de Zaporijjia, également dans le sud de l'Ukraine.

A Kiev, où les sirènes d'alerte ont retenti à plusieurs reprises dans la journée, des journalistes de l'AFP ont vu des personnes se réfugier dans des stations de métro. L'une de ces alertes a duré 1H30.

Les services de renseignement ukrainiens ont affirmé mercredi que la Russie avait déclenché "une attaque aérienne combinée contre l'Ukraine qui pourrait être de nature à se prolonger", en se servant d'abord de drones pour "surcharger" la défense antiaérienne afin de mieux viser ensuite les infrastructures essentielles.

Des voitures détruites dans la cour d'un immeuble résidentiel endommagé par une attaque de drone à Odessa, le 13 mai 2026 en Ukraine ( AFP / Oleksandr GIMANOV )

La semaine dernière, un cessez-le-feu de trois jours entre la Russie et l'Ukraine, négocié sous l'égide des Etats-Unis, a été entaché par des accusations de violations de part et d'autre.

En Russie, des responsables ont déclaré que des attaques ukrainiennes avaient fait deux morts dans la région frontalière de Briansk. Les autorités locales ont indiqué qu'un homme avait été tué par un drone dans le village de Stara Pogoshch. Un autre homme a été tué lors d'une attaque qui a atteint l'enceinte d'un bureau de poste dans la ville de Sevsk, ont-elles ajouté.