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Chili: audit du groupe public Codelco, critiqué par le nouveau gouvernement
information fournie par AFP 13/05/2026 à 21:04

Logo de La compagnie publique chilienne Codelco, premier producteur mondial de cuivre, sur la facade de son immeuble à Santiago du Chilie le 20 mai 2025. ( AFP / RODRIGO ARANGUA )

Logo de La compagnie publique chilienne Codelco, premier producteur mondial de cuivre, sur la facade de son immeuble à Santiago du Chilie le 20 mai 2025. ( AFP / RODRIGO ARANGUA )

La compagnie publique chilienne Codelco, plus grand producteur mondial de cuivre, a lancé un audit sur une éventuelle surestimation de la production en 2025, a annoncé l'entreprise mercredi à l’AFP.

Cet audit intervient après de vives critiques du nouveau gouvernement d'extrême droite concernant la productivité et la sécurité au sein du groupe.

Le 27 mars, Codelco a présenté ses résultats pour 2025 "avec des améliorations de ses indicateurs financiers et de production par rapport à 2024".

Pour l’ensemble de l’exercice, l’entreprise publique a fait état d'un bénéfice avant impôts de 6,67 milliards de dollars, contre 5,43 milliards un an plus tôt, et d’une production propre de 1,3 million de tonnes, soit 0,5% de plus qu’en 2024.

Le groupe a alors attribué cette progression principalement à son partenariat avec la compagnie privée SQM pour l'exploitation du lithium, considéré comme stratégique pour la transition énergétique, ainsi qu'à une activité accrue dans certaines mines du nord du pays.

Toutefois, selon le Diario Financiero, un audit interne a détecté, à titre préliminaire, une surestimation de la production de 20.000 tonnes en décembre.

Le groupe public a confirmé à l'AFP "qu’un audit a(vait) été commandé sur le rapport de production 2025 de la division Chuquicamata", l’une de ses sept mines, située dans le nord du pays. Selon Codelco, l’audit "est actuellement en cours et n’est pas encore terminé".

Pour Juan Carlos Guajardo, expert minier au sein du cabinet de conseil Plusmining, il n’est pas encore possible de savoir de quelle manière Codelco a pu ou non surestimer sa production, en dépit des alertes préalables du marché.

"Ce que l’on soupçonne, c'est qu’il y a effectivement eu certaines situations dans lesquelles Codelco a enregistré une production qu'elle n’aurait pas dû enregistrer", a expliqué M. Guajardo à l’AFP.

"Qu’est-ce que cela peut être ? Nous ne le savons pas. Il peut s'agir de stocks de produits finis ou semi-finis, ou de certaines ressources contenant du cuivre qui ont fini par être valorisées à un moment donné alors qu’elles n’auraient pas dû l’être", a-t-il ajouté.

Le Chili est le premier producteur mondial de cuivre, avec près d’un tiers de l’offre mondiale et entre 8 et 10% du cuivre traité dans le monde. Codelco représente environ 25% de la production nationale et 11% des revenus fiscaux du pays.

Crise de gouvernement
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