Les technologies asiatiques cherchent à prolonger la hausse de janvier, l'or continue de s'envoler

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Asie tech prolonge son énorme rallye de janvier, le JKSE s'effondre

Microsoft glisse et Meta bondit, les résultats d'Apple sont à venir

Le dollar est vulnérable malgré le soutien verbal des États-Unis et de l'UE

L'or et l'argent atteignent de nouveaux sommets, les prix du pétrole se maintiennent

(Refonte, ajoute des informations sur la chute des actions indonésiennes) par Wayne Cole

Les valeurs technologiques asiatiques ont cherché à prolonger un mois de hausse jeudi, l'optimisme sur les bénéfices n'étant pas entamé par les résultats d'Apple, tandis que le dollar est resté fragile malgré le soutien verbal des responsables américains et européens.

L'or et l'argent ont atteint des sommets historiques, les investisseurs continuant à se ruer sur les actifs physiques, et les prix du pétrole ont atteint un sommet en quatre mois, alors que le président américain Donald Trump a mis en garde l'Iran contre d'éventuelles attaques s'il ne concluait pas un accord sur les armes nucléaires.

La Réserve fédérale américaine a laissé les taux d'intérêt inchangés, comme prévu, tandis que le président Jerome Powell a parlé de perspectives économiques "en nette amélioration" et d'un large soutien au sein du comité en faveur d'une pause.

Powell n'a pas voulu dire s'il resterait gouverneur après son départ de la présidence en mai, étant donné les efforts de Trump pour faire pression sur la Fed afin qu'elle procède à des réductions plus agressives.

Les investisseurs ont réagi en réduisant encore les chances d'un nouvel assouplissement de la politique monétaire d'ici avril à 26 %, le mois de juin étant considéré comme la prochaine fenêtre probable à 61 %. 0#USDIRPR

Entre-temps, les investisseurs ont compté sur les bénéfices pour maintenir la demande d'actions et Samsung Electronics 005930.KS a dûment répondu à l'appel en triplant son bénéfice d'exploitation alors que la course à la capacité d'intelligence artificielle a fait grimper les prix des puces.

Les actions sud-coréennes .KS11 ont augmenté de 0,6 %, portant les gains pour janvier à 23 %. Le marché taïwanais

.TWII , fortement axé sur la technologie, a augmenté de près de 13 % au cours de la même période.

Le Nikkei japonais .N225 a légèrement augmenté de 0,2 %, après avoir été freiné par les fluctuations sauvages du yen et une forte hausse des rendements obligataires dans le pays. L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon

.MIAPJ0000PUS a peu varié.

Le marché indonésien .JKSE a subi une deuxième session de pertes douloureuses après que le fournisseur d'indices MSCI ait mis en garde contre la transparence de la propriété et du commerce, ce qui a conduit Goldman Sachs à abaisser sa note sur les actions du pays.

CAPEX EN IA CONTRE BÉNÉFICES

En Europe, les contrats à terme EUROSTOXX 50 STXEc1 et DAX

FDXc1 ont progressé de 0,1 %, tandis que les contrats à terme FTSE FFIc1 ont augmenté de 0,2 %.

A Wall Street, les contrats à terme du S&P 500 ESc1 sont restés stables et ceux du Nasdaq NQc1 ont progressé de 0,2%, la déception concernant Microsoft MSFT.O s'opposant aux bonnes prévisions de Meta META.O .

Les actions de Microsoft MSFT.O ont chuté de 6,5 % dans les échanges prolongés sur fond de craintes que ses dépenses massives en capital ne soient pas suffisamment rentables pour justifier sa valorisation très élevée.

Pourtant, Meta a levé ses perspectives de revenus et de dépenses en capital pour 2026, ce qui a fait grimper ses actions de 8 % après les heures de transactions et a ajouté environ 140 milliards de dollars à sa valeur de marché.

"Un thème commun à META et MSFT est l'augmentation des dépenses d'investissement par rapport aux prévisions, ce qui indique une dynamique à la hausse pour les dépenses d'IA", ont noté les analystes de JPMorgan.

La différence, ont-ils ajouté, est que Meta a également fortement augmenté ses perspectives de revenus pour 2026, dépassant largement les attentes du marché.

Tous les regards étaient maintenant tournés vers les résultats d'Apple AAPL.O , où JPMorgan s'attendait à ce que les bénéfices dépassent le consensus grâce à une demande plus forte pour l'iPhone 17 et à une croissance plus lente des dépenses. La banque a relevé son objectif de cours pour la fin de l'année 2026 à 315 dollars, contre 305 dollars auparavant.

Sur les marchés des changes, le dollar était sur la défensive, les investisseurs se protégeant contre l'incertitude de la politique américaine et la montagne de dettes qui ne cesse de croître.

Les commentaires officiels n'ont apporté qu'un soutien limité. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent , a insisté sur le fait que l'administration privilégiait toujours une politique de "dollar fort" après que M. Trump ait semblé tolérer une monnaie plus faible.

Les dirigeants européens ont exprimé leur inquiétude face à la chute du dollar, tandis que les responsables de la Banque centrale européenne ont suggéré qu'une nouvelle hausse de l'euro pourrait justifier une réduction des taux d'intérêt.

L'euro a encore gagné 0,3% à 1,1985 EUR=EBS , tandis que le dollar a perdu 0,3% sur le franc suisse à 0,7653 CHF= . Il a également baissé de 0,3% sur le yen japonais à 153,03 JPY=EBS .

"Une nouvelle faiblesse du dollar augmenterait la probabilité que la BCE et d'autres banques centrales réduisent leurs taux d'intérêt, et que les marchés émergents répètent leur surperformance de l'année dernière", a déclaré Jack Allen-Reynolds, économiste chez Capital Economics.

La baisse du dollar a encouragé la demande de biens durables, l'or, l'argent et le cuivre étant tous en hausse. L'or a augmenté de 2,7 % pour atteindre 5 546 dollars l'once XAU= , ce qui porte ses gains à 28 % pour le mois en cours. GOL/

Les prix du pétrole ont prolongé leur récente hausse sur les inquiétudes concernant une action militaire américaine contre l'Iran qui pourrait entraver l'approvisionnement mondial. O/R

Le Brent LCOc1 a augmenté de 1,3 % à 69,33 $ le baril, tandis que le brut américain CLc1 a augmenté de 1,5 % à 64,13 $ le baril.