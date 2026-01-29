L'édito de Clyde Russell : le rallye des métaux de Trump et de la Chine s'étend au-delà de l'or et de l'argent

Des fils de cuivre. (Crédits: Adobe Stock)

L'envolée massive de l'or et de l'argent au cours des derniers mois a fait la une des journaux, mais derrière l'engouement pour les métaux précieux, les métaux industriels moins prestigieux ont également enregistré de bonnes performances.

Le cuivre, l'aluminium et le nickel ont enregistré de fortes hausses, atteignant des sommets record ou pluriannuels, même si les fondamentaux sous-jacents ne semblent pas justifier suffisamment ces hausses.

Il existe de solides raisons pour lesquelles les métaux de base devraient afficher une certaine vigueur, la plupart d'entre elles étant liées à la demande d'importations de la Chine ou à l'assouplissement des exportations.

Mais il est également probable que les métaux bénéficient de la même dynamique spéculative que celle qui anime l'or et l'argent, à savoir le désir de détenir des actifs réels dans un contexte d'incertitude des investisseurs quant aux politiques du président américain Donald Trump.

L'affaiblissement du dollar américain explique également une partie de la hausse des prix des métaux, mais il convient de noter que les prix dans d'autres grandes devises mondiales ont également bondi.

L'or au comptant XAU= a atteint un nouveau record de 5 400,91 dollars l'once mercredi, et a bondi de 39 % depuis son plus bas niveau de 3 886,02 dollars le 28 octobre.

L'envolée de l'argent XAG= a été plus impressionnante, avec un gain de 158 % depuis le creux de 45,51 $ l'once du 28 octobre jusqu'au sommet de 117,41 $ mercredi, tout près du sommet historique de 117,69 $ atteint le 26 janvier.

L'argent a également bénéficié de la crainte que les nouvelles règles d'autorisation de la Chine pour les exportations n'entraînent une baisse des expéditions, avec seulement 44 sociétés autorisées à exporter le métal cette année et l'année prochaine.

Les restrictions sur les exportations d'argent ne sont pas encore apparues, la Chine ayant expédié environ 5 100 tonnes métriques de métal l'année dernière, soit le plus grand nombre depuis 2008.

Mais compte tenu de l'utilisation de l'argent dans les panneaux solaires, on craint que la Chine ne donne la priorité à la consommation intérieure, ce qui entraînerait une diminution des quantités disponibles à l'exportation.

OFFRE D'ALUMINIUM

La Chine a également un impact sur les marchés mondiaux de l'aluminium en expédiant moins de ce métal industriel.

Les exportations d'aluminium brut et de produits ont chuté de 8 % en 2025 par rapport à l'année précédente, pour atteindre 6,13 millions de tonnes, selon les données douanières.

La perte d'une partie de l'offre du plus grand producteur mondial a entraîné une remontée des prix de l'aluminium, les contrats de Londres étant en hausse depuis avril.

Depuis son plus bas niveau de 2 805 dollars la tonne le 17 novembre, l'aluminium a fait un bond de 16,1 % pour terminer à 3 257 dollars mercredi, son plus haut niveau depuis avril 2022.

Les gains du cuivre ont été plus impressionnants, les contrats à terme de Londres CMCU3 gagnant 24% depuis le récent plus bas de 10 580 dollars la tonne le 5 novembre jusqu'à la clôture de 13 086,50 dollars mercredi, ce qui est légèrement inférieur au record de 13 407 dollars atteint le 14 janvier.

La Chine a importé davantage de cuivre, en particulier au cours de la seconde moitié de 2025, avec des arrivées de 437 000 tonnes en décembre, soit une augmentation de 2,3 % par rapport au mois précédent.

Cependant, une grande partie de la hausse du cuivre l'année dernière s'est construite autour du flux de métal vers les États-Unis, alors que l'on craignait que Trump n'impose des droits de douane, ces craintes s'étant apaisées après l'imposition de droits de douane uniquement sur certains produits de cuivre.

Le nickel CMNI3 est un autre métal industriel qui a enregistré des gains impressionnants ces derniers mois, augmentant de 27,5% à partir d'un plus bas de 14 330 $ la tonne le 21 novembre pour terminer à 18 270 $ mercredi, près du plus haut de 21 mois de 19 160 $ du 26 janvier.

La question pour les marchés est de savoir si les gains du cuivre, de l'aluminium et du nickel peuvent être justifiés par les fondamentaux de l'offre et de la demande et les perspectives pour le reste de l'année 2026, ou s'ils sont motivés par la spéculation.

La plupart des analystes considèrent le cuivre et l'aluminium comme des marchés relativement équilibrés du point de vue de l'offre et de la demande en 2026, tandis que le nickel devrait rester en surabondance.

Cela signifie que la récente reprise est plus susceptible d'être le fait des métaux industriels qui suivent les gains des métaux précieux.

