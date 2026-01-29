A Hong Kong, l'argent séduit les épargnants face à l'or jugé "trop cher"

Des passants devant la vitrine d'une boutique d'or, à Hong Kong, le 26 janvier 2026 ( AFP / Peter PARKS )

Des habitants de Hong Kong, qui espèrent tirer profit de la hausse des cours des métaux précieux, se rabattent sur les lingots d'argent comme alternative à l'or, qu'ils jugent "trop cher" et qui continue de battre des records.

Dans le quartier d'affaires de Central, des murmures de déception se font entendre dans la file d'attente devant le courtier Lee Cheong: malgré une augmentation de son approvisionnement pour répondre à la forte demande, le marchand de métaux précieux a vu ses centaines de lingots s'envoler en un peu plus d'une heure.

Ken Wong, un retraité de 65 ans, a commencé à faire la queue devant la boutique vers 05H00. Il a réussi à se procurer cinq lingots gris.

L'achat d'argent lui offre la possibilité d'investir rapidement dans une valeur refuge, alors que l'or est devenu "trop cher", confie-t-il à l'AFP.

L'or s'est hissé pour la première fois jeudi au-delà de 5.500 dollars l'once. L'argent a plus que doublé en moins de quatre mois et évoluait autour de 117,70 dollars l'once le même jour.

Les métaux précieux bénéficient d'un nouvel accès de tensions géopolitiques avec l'arrivée de nouveaux navires de guerre américains au Moyen-Orient et des propos du président Donald Trump quant à la possibilité d'une intervention en Iran.

Plus loin dans la file du négociant, Meran Jawad, résident de Hong Kong d'origine pakistanaise, explique attendre depuis 06H00 du matin.

"Si vous avez de l'argent ou de l'or, c'est bon pour votre patrimoine", affirme ce livreur de 38 ans, ajoutant que l'impact géopolitique des décisions de Donald Trump affecte "la situation de tout le monde".

"Tout est cher", poursuit-il, ajoutant que les salaires stagnent dans cette région administrative spéciale de la Chine, rétrocédée par le Royaume-Uni en 1997, alors que le coût de la vie continue de grimper.

- "Une véritable garantie" -

La file d'attente devant le marchand d'or Lee Cheong, dans le quartier d'affaires de Central à Hong Kong, le 28 janvier 2026 ( AFP / Peter PARKS )

Chen, un entrepreneur en joaillerie de 40 ans basé à Shenzhen, ville chinoise frontalière de la région de Hong Kong, affirme à l'AFP que ses ventes de produits en argent ont été dix fois plus élevées en janvier qu'en novembre.

Sa société, qui emploie près de 20 personnes, a réduit ses stocks de bijoux en or, les commandes s'orientant de plus en plus vers l'argent, principalement à destination de grossistes.

"Tout cela dépend des réactions du marché (...) ces évolutions sont inextricablement liées aux marchés européens et américains, et à Trump", indique l'homme d'affaires.

Les tensions géopolitiques et la hausse de l'inflation ont entraîné une forte augmentation des investissements dans les métaux précieux, selon Samuel Tse, économiste à la DBS Bank.

"Les banques centrales diversifient désormais leur portefeuille en faveur de l'or" et "les investisseurs particuliers aussi bien qu'institutionnels (...) allouent davantage d'actifs aux métaux précieux", a-t-il développé auprès de l'AFP.

Devant un autre marchand d'or, des dizaines de personnes attendent pour vendre leurs précieux bijoux.

Vivian Lam, une employée du secteur financier âgée d'une quarantaine d'années, qualifie l'or de "ressource rare" et concède qu'elle ne s'attendait pas à une telle flambée des cours.

Non loin, Michael Ko, 55 ans, fixe les fluctuations des cours sur son téléphone, impatient d'échanger l'or qu'il a acheté il y a plusieurs années et conservé depuis dans un coffre-fort chez lui.

"C'est une véritable garantie", selon lui, en cas de crise politique ou économique.

Le jeune retraité du secteur de l'investissement veut néanmoins prendre ses bénéfices pour financer d'autres projets.