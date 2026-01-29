La Fed laisse ses taux directeurs inchangés, cite l'inflation élevée

Le siège de la Fed, à Washington. (Crédits: Federal Reserve)

par Howard Schneider

La Réserve fédérale américaine (Fed) a, comme prévu, laissé mercredi inchangé l'objectif de taux des "fed funds", dans une fourchette de 3,50% à 3,75%, citant une inflation toujours élevée et une croissance économique solide.

"L'activité économique a connu une expansion soutenue" tandis que l'inflation "reste quelque peu élevée", déclarent les responsables de la banque centrale dans le communiqué publié à l'issue de leur réunion de deux jours. Le marché de l'emploi "a montré certains signes de stabilisation", ajoutent-ils.

Cette décision intervient après trois baisses consécutives du coût d'emprunt, alors que la Fed a lancé en septembre dernier un cycle d'assouplissement de sa politique monétaire.

Elle n'a pas été prise à l'unanimité, deux membres du FOMC - le comité de politique monétaire - s'étant prononcés contre.

Les gouverneurs Christopher Waller, candidat à la succession de l'actuel président de la Fed, Jerome Powell, dont le mandat prendra fin en mai prochain, et Stephen Miran se sont opposés à cette décision et se sont prononcés en faveur d'une baisse des taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage.

La Fed n'a donné aucune indication sur la date à laquelle une nouvelle réduction des coûts d'emprunt pourrait intervenir, précisant que "l'ampleur et le calendrier des ajustements supplémentaires" dépendraient des données à venir et des perspectives économiques.

Jerome Powell a déclaré lors d'une conférence de presse à l'issue de la réunion que l'inflation des dépenses de consommation personnelle (PCE) de base pourrait s'établir à 3% en décembre, bien au-dessus de l'objectif de 2% fixé par la banque centrale.

"Ces chiffres élevés reflètent en grande partie l'inflation dans le secteur des biens, qui a été stimulée par les effets des droits de douane. En revanche, la désinflation semble se poursuivre dans le secteur des services", a-t-il dit.

Si elle souligne que la création d'emplois reste faible, la banque centrale n'a fait aucune mention de risques de ralentissement de l'emploi, comme ce fut le cas lors de précédents communiqués.

L'AFFAIRE COOK, CRUCIALE POUR LA FED

Cette première réunion de la banque centrale américaine en 2026 a été assombrie par les risques pesant sur l'indépendance de l'institution. Jerome Powell est menacé d'une enquête pénale par l'administration du président américain Donald Trump, qui tente également de limoger la gouverneure Lisa Cook.

Interrogé par les journalistes, Jerome Powell a fait savoir jeudi qu'il avait assisté la semaine dernière à l'audience de la Cour suprême concernant le limogeage de Lisa Cook, soulignant l'importance de cette affaire pour la Fed.

"Je dirais que cette affaire est peut-être la plus importante en 113 ans d'histoire de la Réserve fédérale. Et après y avoir réfléchi, j'ai pensé qu'il serait difficile d'expliquer pourquoi je n'y avais pas assisté", a-t-il dit.

La Maison blanche entretient des relations difficiles avec le patron de la Fed, Donald Trump ayant reproché à plusieurs reprises à Jerome Powell de ne pas avoir procédé aux baisses agressives de taux d'intérêt qu'il juge nécessaires pour relancer l'économie.

Jerome Powell, qui a refusé de dire s'il resterait à la Fed après la fin de son mandat de président, ou si la banque centrale avait répondu aux assignations à comparaître concernant les travaux de rénovation à son siège, a également déclaré qu'il ne pensait pas que la banque centrale avait perdu son indépendance et qu'il ne pensait pas qu'elle allait la perdre.

Le patron de l'institution s'est déclaré "fermement attaché" à cette indépendance, tout comme ses collègues.

Les contrats à terme sur taux d'intérêt tablent désormais sur une baisse d'environ 46 points de base en 2026, soit moins de deux réductions de 25 points de base chacune, par rapport aux 53 points de estimés il y a deux semaines.

Les marchés obligataires restent calmes, avec le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR gagnant 2,2 points de base à 4,2452%, tandis que celui de l'obligation à deux ans US2YT=RR prend 1 points de base à 3,5793%.

A Wall Street, le Dow Jones .DJI restait stable, le Standard & Poor's 500 .SPX grappillait 0,06% et le Nasdaq Composite .IXIC prenait 0,34%.

"La stabilisation du marché de l'emploi et la persistance de l'inflation ont incité la Fed à attendre de voir comment les précédentes baisses de taux allaient soutenir la croissance économique américaine. Le niveau actuel des taux semble être proche du taux neutre, qui soutient l'emploi tout en maîtrisant l'inflation", a déclaré Matthias Scheiber, analyste chez Allspring Global Investments à Londres.

(Howard Schneider, version française Diana Mandiá, édité par Zhifan Liu)