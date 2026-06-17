Les SPAC font leur retour, portées par la frénésie des méga-introductions en bourse à Wall Street

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* Les sociétés à chèque en blanc envisagent un regain d'activité

* Les entreprises envisagent les SPAC au même titre que les introductions en bourse

* Les SPAC détiennent 56,8 milliards de dollars en attente de transactions, selon les données

* Les analystes estiment que les capitaux recherchent des cibles avant la liquidation

par Manya Saini

Les SPAC font leur grand retour.

La vague de grandes introductions en bourse attendues cette année ouvre la voie aux SPAC, car les petites entreprises cherchent à tirer parti d’un marché favorable sans avoir à rivaliser pour attirer l’attention des investisseurs face à des géants tels que SpaceX SPCX.O , Anthropic et OpenAI. Cela redonne pied aux sociétés à chèque en blanc après des années de turbulences, avec l’émergence d’un marché des SPAC plus mature à un moment où les méga-introductions en bourse devraient accaparer une part démesurée du capital et de l’attention des investisseurs , ont déclaré à Reuters des analystes, des experts du marché et des initiés du secteur.

« Une succession de méga-introductions en bourse pourrait compliquer la tâche des petits émetteurs, les grands noms accaparant les gros titres, l’attention des analystes, les ressources des investisseurs institutionnels et une part significative des capitaux disponibles », a déclaré Michael Ashley Schulman, associé au sein du cabinet de conseil financier Cerity Partners. « Une SPAC pourrait offrir une voie d’accès rapide par la porte de service. » Les sociétés d’acquisition à vocation spécifique, ou SPAC, permettent aux entreprises d’entrer en bourse sans lever de nouveaux capitaux auprès des investisseurs. Elles avaient été considérées comme dépassées après un boom lié à la pandémie au cours duquel des centaines de sociétés « chèque en blanc » s’étaient précipitées sur le marché. Bon nombre de ces sociétés ont ensuite eu du mal à trouver des cibles d’acquisition ou ont généré de faibles rendements après avoir finalisé leurs fusions.

LES OPÉRATIONS DE SPAC EN PLEINE EXPLOSION AVEC DES MILLIARDS À DISPOSITION

Les opérations impliquant des SPAC se multiplient. À l’échelle mondiale, 44 fusions de SPAC ont été annoncées cette année, pour une valeur de 36,9 milliards de dollars, contre 33 opérations d’une valeur de 15 milliards de dollars à la même période l’année dernière, selon les données de Dealogic.

Et les ressources financières disponibles sont abondantes. Au 17 juin, quelque 359 SPAC disposaient de 56,8 milliards de dollars de capitaux déjà levés, qui n’attendent plus qu’à être investis, selon les données compilées par SPAC Research.

Ces opérations permettent à des entreprises privées d’accéder aux marchés publics en fusionnant avec une société coquille vide cotée en bourse, plutôt que de recourir à une introduction en bourse (introduction en bourse) traditionnelle. Les secteurs les plus susceptibles de faire l’objet d’opérations avec des SPAC sont ceux de l’énergie, de la défense, des minéraux critiques, du nucléaire, de l’espace et des cryptomonnaies, ainsi que les petites entreprises internationales cherchant à accéder aux marchés financiers américains, ont déclaré trois experts.

SpaceX, la société d’Elon Musk , a donné le coup d’envoi de cette vague de méga-introductions en bourse avec une introduction en bourse record la semaine dernière, qui l’a valorisée à environ 1 800 milliards de dollars. Les rivaux dans le domaine de l’IA, Anthropic et OpenAI , ont également déposé en toute confidentialité des demandes d’introduction en bourse aux États-Unis, attendues plus tard cette année, ouvrant ainsi la voie à l’une des périodes les plus chargées en introductions en bourse de premier plan de ces dernières années.

Michelle Gasaway, associée au sein du département des marchés de capitaux du cabinet d’avocats Skadden, Arps, a déclaré que les transactions SPAC suscitaient aujourd’hui davantage d’intérêt qu’il y a deux ans. Elle a mis en avant la flexibilité en matière de calendrier et la facilité à négocier une valorisation plutôt que de s’en remettre au hasard face aux investisseurs particuliers sur les marchés publics. Tout cela rend cette option « attrayante pour les entreprises qui ne souhaitent pas se battre pour attirer l’attention sur un marché des introductions en bourse saturé », a-t-elle déclaré.

UNE VOIE ALTERNATIVE VERS WALL STREET Alors que Wall Street se prépare à accueillir certaines des plus importantes introductions en bourse de l’histoire , les experts du marché préviennent que certains investisseurs pourraient préférer rester en retrait dans l’attente d’offres phares plutôt que d’allouer des capitaux à des opérations de moindre envergure.

« Je m’attends à ce que certaines entreprises qui auraient pu envisager une introduction en bourse traditionnelle se tournent plutôt vers une fusion avec une SPAC », a déclaré Lukas Muehlbauer, chercheur associé chez IPOX.

« L’un des principaux facteurs qui favorisent les SPAC est qu’il existe encore de nombreuses entités qui doivent conclure des transactions avant leur liquidation; il y a donc des capitaux à la recherche d’opportunités. »

Les émissions de SPAC aux États-Unis ont fortement rebondi en 2025, avec 145 sociétés « chèque en blanc » entrées en bourse, soit le total annuel le plus élevé depuis 2021, selon les données de Dealogic. La plupart de ces entités disposent d’environ deux ans pour trouver des cibles d’acquisition avant de devoir se liquider et restituer les capitaux aux investisseurs.

107 autres SPAC se sont cotées sur les bourses américaines depuis le début de l’année 2026 jusqu’au 15 juin, soit une forte hausse par rapport aux 57 enregistrées sur la même période l’année précédente, comme le montrent les données de Dealogic. Cette reprise a incité des promoteurs de premier plan à revenir sur le marché , notamment Chamath Palihapitiya, surnommé le « roi des SPAC » de Wall Street en raison de ses opérations très médiatisées pendant la période de plein essor.

Une source du secteur bancaire a indiqué que les discussions autour de fusions potentielles impliquant des SPAC se sont nettement multipliées cette année, les entreprises visant une valorisation inférieure à 3 milliards de dollars s’intéressant de plus en plus aux SPAC et aux introductions en bourse traditionnelles comme voies d’accès à la cotation.

Certes, les taux de rachat élevés restent un obstacle potentiel, certaines opérations de SPAC se concluant avec des recettes inférieures aux objectifs, les investisseurs retirant leurs fonds du compte fiduciaire de la SPAC après l’annonce d’une fusion.

L’AVANTAGE TEMPOREL ATTIRENT LES ENTREPRISES

Pour les entreprises qui envisagent une entrée en bourse, les conditions favorables à une introduction en bourse peuvent s’avérer éphémères, les fluctuations soudaines des marchés pouvant faire échouer les opérations même à un stade avancé du processus.

« Si le climat est favorable, une SPAC peut constituer un moyen très efficace d’entrer en bourse. Cela peut se faire en quelques semaines, et il est possible de lever des capitaux en quelques jours », a déclaré Andrejka Bernatova, directeur général de Dynamix, qui a levé environ 630 millions de dollars pour des SPAC. Des opérations récentes soulignent ce regain d’activité. En mars, Controlled Thermal Resources a accepté d’entrer en bourse via une fusion avec une SPAC d’une valeur de 4,7 milliards de dollars , tandis que le fabricant taïwanais de batteries ProLogium Technology a conclu un accord de type « chèque en blanc » d’une valeur de 3,8 milliards de dollars.

« Une SPAC constitue simplement un moyen beaucoup plus prévisible d’entrer en bourse lorsque l’entreprise est solide et que le marché est favorable », a déclaré Mme Bernatova, ajoutant que l’appétit marqué des investisseurs pour le marché des introductions en bourse pouvait également améliorer le sentiment général à l’égard des SPAC.