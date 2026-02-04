Les sorties de fonds d'UBS aux États-Unis réduisent la hausse des bénéfices

Bénéfice net au quatrième trimestre: 1,2 milliard de dollars contre un consensus de 919 millions de dollars

Vise au moins 3 milliards de dollars de rachats d'actions en 2026

Augmentation de l'estimation des économies de coûts de 500 millions de dollars

Les actions sont pénalisées par les sorties de capitaux dans le secteur de la gestion de patrimoine aux États-Unis

La banque suisse UBS UBSG.S a fait état de sorties de fonds de son activité de gestion de fortune aux États-Unis mercredi et a averti qu'il y en aurait d'autres à venir après la perte de certains chargés de clientèle, ce qui a affecté ses actions bien qu'elles aient dépassé les prévisions de bénéfices trimestriels.

L'action a chuté de plus de 4 %, alors que l'indice bancaire européen .SX7P est resté globalement stable.

La banque a ajouté 8,5 milliards de dollars de nouveaux actifs nets à sa division mondiale de gestion de patrimoine au cours du quatrième trimestre. Les flux en Asie, en Europe et au Moyen-Orient ont été importants, mais les activités aux États-Unis sont restées à la traîne, les départs de conseillers ayant entraîné des sorties de fonds.

"Nous ne sommes certainement pas satisfaits du mouvement net que nous avons observé autour de nos conseillers", a déclaré le directeur financier Todd Tuckner aux analystes, faisant référence aux États-Unis et prévoyant d'autres défis pour attirer de l'argent frais net au cours du premier semestre de cette année.

UBS s'attend à ce que les flux américains deviennent positifs en 2026 dans l'ensemble, avec des contributions croissantes en 2027 et 2028, a déclaré Tuckner.

LES RACHATS SUPPLÉMENTAIRES DÉPENDENT DES RÈGLES EN MATIÈRE DE CAPITAL

UBS a l'intention de racheter au moins 3 milliards de dollars d'actions en 2026 et vise à "faire plus", a-t-elle déclaré. Tout rachat supplémentaire dépendrait d'une plus grande clarté sur le futur régime réglementaire bancaire de la Suisse.

Les autorités suisses ont proposé des règles plus strictes en matière de capital pour la dernière grande banque du pays après qu'elle a racheté le Credit Suisse en difficulté en 2023 dans le cadre d'un rachat d'urgence organisé par l'État.

La forme de la réglementation finale n'est pas encore claire, mais les actions d'UBS ont augmenté d'environ un cinquième depuis le début du mois de décembre après que les législateurs ont proposé un compromis et que Reuters a rapporté les préparatifs du gouvernement pour assouplir certaines des règles.

UBS a ravivé son ambition d'atteindre un rendement déclaré des fonds propres de catégorie 1 (Common Equity Tier 1) d'environ 18 % d'ici 2028, objectif qu'elle avait abandonné après que le gouvernement suisse eut proposé de nouvelles règles en matière de fonds propres en juin.

Il est raisonnable de s'attendre à une période d'introduction progressive de ces règles, a déclaré Tuckner, bien que les modalités devraient être confirmées par le gouvernement.

SUPPRESSIONS D'EMPLOIS ATTENDUES AU SECOND SEMESTRE 2026

UBS vise également un ratio coûts/revenus du groupe d'environ 67 % d'ici 2028, un objectif plus ambitieux que son ratio actuel de moins de 70 %.

Le bénéfice net du quatrième trimestre a bondi de 56% à 1,2 milliard de dollars, dépassant les prévisions du consensus fournies par la société de 919 millions de dollars. Le revenu total sous-jacent a augmenté de 10 % pour atteindre 12,2 milliards de dollars.

La banque a déclaré avoir réalisé "d'excellents progrès en matière d'intégration" avec le Credit Suisse, 85 % environ des comptes ouverts en Suisse ayant été transférés dans les systèmes d'UBS.

"Je suis confiant dans notre capacité à réaliser les synergies restantes d'ici la fin de l'année", a déclaré Ermotti dans un communiqué, ajoutant que la banque avait augmenté son programme de réduction des coûts de 500 millions de dollars pour le porter à 13,5 milliards de dollars.

Les suppressions d'emplois prévues commenceront au cours de la première partie de l'année mais devraient frapper plus durement au cours du second semestre, a déclaré Ermotti, refusant de donner des chiffres.