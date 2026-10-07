Les sociétés minières australiennes spécialisées dans l'uranium rebondissent après la signature d'un accord énergétique entre Google et Constellation Energy

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par Keshav SinghChundawat et Jasmeen Ara Islam Shaikh

Les sociétés minières australiennes spécialisées dans l'uranium ont enregistré mercredi leur meilleure séance depuis des semaines après que Google GOOGL.O , filiale d'Alphabet, a accepté d'acheter de l'électricité auprès du géant américain de l'énergie nucléaire Constellation Energy CEG.O , ce qui pourrait faire augmenter la demande en uranium.

Voici les détails:

* Boss Energy BOE.AX a progressé de 4,6%, enregistrant sa plus forte hausse intrajournalière depuis plus d’une semaine

* Deep Yellow DYL.AX a gagné 4,6%, signant sa meilleure séance depuis le 3 septembre.

* Paladin Energy PDN.AX a progressé de 2,5%, enregistrant sa plus forte hausse depuis plus de deux semaines.

* L’essor mondial des centres de données met à rude épreuve les infrastructures électriques et hydrauliques, poussant les opérateurs et les hyperscalers à donner la priorité au développement durable. Il renforce également l’intérêt pour l’énergie nucléaire en tant que source d’électricité fiable et à faible empreinte carbone.

* Mardi, Google a signé un accord de 20 ans portant sur 890 mégawatts d’électricité — soit environ un quart de la capacité totale sous contrat — provenant de plusieurs centrales nucléaires détenues par Constellation, qui seront modernisées afin de produire davantage d’électricité à partir des réacteurs existants.

* “L’accord entre Google et Constellation Energy donne un coup de fouet à l’ensemble du secteur de l’uranium”, a déclaré Luke Winchester, gestionnaire de portefeuille chez Merewether Capital.

* Les partisans de l’uranium ont plaidé pour que le nucléaire devienne la principale source d’énergie des centres de données très gourmands en énergie, et le soutien apporté par l’un des plus grands hyperscalers mondiaux confère une légitimité à ces arguments, a ajouté M. Winchester.