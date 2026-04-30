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Les sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis progressent alors que l'or se raffermit grâce aux achats sur repli
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 11:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 avril - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis progressent avant l'ouverture, suivant la hausse des cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= a progressé de 1 % à 4.588,09 dollars l'once, après avoir chuté à son plus bas niveau depuis le 31 mars lors de la dernière séance ** Les cours progressent grâce à des achats sur repli, mais s'orientent vers une deuxième baisse mensuelle consécutive, les prix élevés du pétrole entretenant les craintes d'inflation et de taux d'intérêt élevés plus longtemps

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick B.N ont progressé respectivement de 1,5 % et 1,3 %

** Sociétés minières sud-africaines: Gold Fields GFI.N en hausse de 2,2 %, Harmony Gold HMY.N gagne environ 4 % et AngloGold Ashanti AU.N progresse d'environ 2 %

** Les sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines

AEM.N en hausse de 2,4 % et Kinross Gold KGC.N en hausse de 1,7 %

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
188,195 USD NYSE -0,47%
ANGLOGOLD ASH
93,690 USD NYSE -0,28%
GOLD FIELDS SP ADR
42,480 USD NYSE -1,94%
HARMONY GOLD SP ADR
15,770 USD NYSE +0,64%
KINROSS GOLD
30,240 USD NYSE -0,85%
NEWMONT
111,070 USD NYSE +1,09%
Or
4 618,69 USD Six - Forex 1 +1,64%
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