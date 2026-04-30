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Les sociétés de courtage soulignent l'essor de l'IA et les pressions à court terme sur la demande indienne dans le secteur des technologies de l'information à la suite de l'acquisition d'Astreya par Cognizant
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 10:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 avril - ** Cognizant Technology CTSH.O a accepté d'acquérir Astreya, un fournisseur de services informatiques et de technologies, dans le cadre d'une transaction estimée à environ 600 millions de dollars, a indiqué la société à Reuters

** Cette transaction souligne la transition continue vers les services d'infrastructure basés sur l'IA, un segment dans lequel les entreprises informatiques indiennes augmentent leurs investissements

** Selon Nomura, les progrès de la société dans sa stratégie d'IA restent solides, avec une transition vers une tarification basée sur les résultats et de nouveaux modèles commerciaux destinés à stimuler la croissance future

** Morgan Stanley estime que les commentaires de CTSH indiquent un ralentissement de la demande dans le secteur informatique indien, la croissance à court terme devant rester sous pression

** Note que l'intelligence artificielle pourrait peser sur les revenus existants, les nouvelles opportunités de croissance mettant du temps à se concrétiser

** Il souligne que les services financiers constituent un point positif, tandis que les secteurs de la santé et des communications restent faibles, et que les entreprises dans leur ensemble se concentrent sur la réduction des coûts et la restructuration de leurs effectifs

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