Les sociétés de courtage multiplient les prévisions optimistes alors que SpaceX fait son entrée dans l'indice Nasdaq-100

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* SpaceX va intégrer l'indice Nasdaq-100 moins d'un mois après son introduction en bourse; l'une des intégrations les plus rapides

* Cette intégration dans l'indice pourrait attirer plus de 4 milliards de dollars de capitaux vers SpaceX, selon JPM

* Les courtiers de Wall Street publient leurs notations à l’issue de la période de silence

* Morgan Stanley, Goldman Sachs et Citi lancent leur couverture avec des notations optimistes

(Mises à jour tout au long de l'article avec les commentaires des analystes et les premières couvertures des courtiers) par Purvi Agarwal et Rashika Singh

L'intégration de SpaceX SPCX.O à l'indice Nasdaq-100 mardi devrait déclencher des milliards de dollars d'achats passifs, alors que les sociétés de courtage entament la couverture de cette entreprise de fusées et de satellites, d'une valorisation de plus de 2.000 milliards de dollars, avec des perspectives globalement optimistes.

Les actions de la société dirigée par Elon Musk ontlégèrement reculélors des échanges avant l’ouverture.

La société rejoint l’indice moins d’un mois après son introduction en bourse le 12 juin – l’une des intégrations les plus rapides de l’histoire – grâce aux règles révisées du Nasdaq destinées aux sociétés nouvellement cotées souhaitant intégrer des indices de référence largement suivis.

Son entrée dans cet indice à forte composante technologique devrait créer une nouvelle source de demande pour ses actions, car les fonds indiciels et les fonds négociés en bourse (ETF) liés au Nasdaq-100 .NDX devront acheter des actions pour s’aligner sur la nouvelle composition de l’indice de référence. Les gestionnaires actifs qui suivent de près l’indice pourraient également ajuster leurs positions.

De nombreux investisseurs particuliers préfèrent investir dans des fonds pour diversifier leur portefeuille. Plus de 587 milliards de dollars sont investis dans des fonds répliquant le Nasdaq-100, notamment le QQQ d’Invesco QQQ.O et le QQQM

QQQM.O , qui devront désormais faire de la place à SpaceX.

J.P. Morgan a estimé le mois dernier que l’intégration de SpaceX dans l’indice pourrait générer 4,3 milliards de dollars d’entrées passives.

L’impact global du titre ne dépassera pas 0,7 % de l’indice, a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote Bank

Toutefois, à mesure que le flottant augmentera, SpaceX pourrait rejoindre le cercle des entreprises ayant un impact sur le Nasdaq-100, a ajouté l’analyste.

LES COURTIERS DE WALL STREET LANCENT LEUR COUVERTURE AVEC DES PERSPECTIVES OPTIMISTES

Les investisseurs scruteront également la première vague d’analyses de Wall Street sur SpaceX, alors que les sociétés de courtage tentent d’évaluer la nouvelle société cotée en bourse à l’aide d'indicateurs conventionnels, plutôt qu’en se basant sur la confiance des investisseurs dans la vision à long terme de Musk, qui a largement déterminé sa valeur jusqu’à présent.

La période de silence imposée par le secteur prend fin pour les analystes des banques qui ont souscrit à cette introduction en bourse phare, menée par Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup et J.P. Morgan.

Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Citigroup et Wells Fargo ont commencé mardi à couvrir le titre en lui attribuant leurs meilleures notes. Morgan Stanley a qualifié l’entreprise de "dernière frontière de l’IA".

"Nous estimons que l’entreprise est bien placée pour étendre ses avantages concurrentiels dans les domaines de l’espace, de la connectivité et de l’IA", ont déclaré les analystes de Goldman, pariant que chacun de ces marchés a le potentiel de représenter une opportunité de plusieurs milliers de milliards de dollars à un horizon de plus de cinq ans.

La plupart des analystes considèrent Starship, la fusée de nouvelle génération entièrement réutilisable de SpaceX, comme le principal moteur des prévisions de croissance ambitieuses de l’entreprise.

"Starship est le moteur qui alimente les ambitions de SpaceX", ont déclaré les analystes de RBC, estimant à environ 2 440 le nombre de lancements d’ici 2030.

Wall Street prévoit des milliers de lancements de Starship par an d’ici 2031: J.P. Morgan table sur environ 5 000, Wells Fargo sur 4 600, Bernstein sur 3 500 et UBS sur plus de 1 500, en fonction du degré de réutilisabilité atteint par SpaceX.

Cependant, tout le monde n’était pas optimiste concernant SpaceX.

MoffettNathanson, KeyBanc et Argus Research ont attribué des notations équivalentes à "neutre", tandis que CFRA est la seule société de courtage à avoir émis une recommandation "vendre".

En juin, CFRA a déclaré que la valorisation de l’entreprise dépendait de plus en plus d’initiatives non éprouvées, notamment Starship et xAI, qu’elle juge trop ambitieuses compte tenu des risques liés à leur mise en œuvre, de leur forte intensité capitalistique et de la visibilité limitée sur les bénéfices à long terme.

LES INVESTISSEURS MISENT SUR LES CAPACITÉS EN IA

Les investisseurs parient que SpaceX pourra évoluer à court terme pour devenir un fournisseur d’infrastructures d’IA à très grande échelle, en utilisant les liquidités générées pour financer le développement de Grok, qui viendra concurrencer les modèles GPT d’OpenAI et Claude d’Anthropic.

Ils voient également un potentiel important pour Starlink d’étendre sa position dominante dans les communications par satellite, tandis qu’une grande partie des ambitions à long terme de l’entreprise repose sur le développement réussi de sa fusée Starship de nouvelle génération.

Avec une capitalisation boursière de 2 100 milliards de dollars , SpaceX est la sixième plus grande entreprise américaine, et son directeur général, Elon Musk, le premier "trillionnaire" au monde .

FTSE Russell a intégré le titre à ses indices américains le mois dernier, et des fonds tels que l’ETF iShares Russell 1000 IWB.P permettent déjà aux investisseurs de participer à la plus grande introduction en bourse de l’histoire des États-Unis.

Cependant, S&P Global SPGI.N a refusé en juin de mettre en place une procédure accélérée similaire pour l’indice de référence S&P 500 .SPX , et il faudra probablement au moins un an avant que SpaceX ne rejoigne l’indice le plus suivi au monde.

Les actions de SpaceX ont progressé de plus de 6 % depuis leur introduction en bourse, au cours d’un bref parcours marqué par la volatilité post-introduction.