Les signaux de stress des marchés passent de l'orange au vert après que Trump a apaisé les craintes d'une flambée des prix du pétrole

La flambée des prix du pétrole à plus de 100 dollars le baril, alors que les investisseurs se préparaient à une guerre plus longue au Moyen-Orient , s'est répercutée sur les marchés lundi, propulsant divers indicateurs de stress à des sommets plurimensuels. Mais dans l'après-midi, nombre de ces indicateurs se sont stabilisés après que le président Donald Trump a déclaré qu'il pensait que la guerre contre l'Iran "était très complète" et que les États-Unis étaient "très en avance" sur le calendrier initial de quatre à cinq semaines qu'il avait prévu.

Voici quelques-uns des niveaux notables dans les échanges de l'après-midi à New York.

* Le Brent de référence a grimpé jusqu'à 119,50 dollars le baril, mais était en dernier lieu en baisse de 6% sur la journée à 99,37 dollars. LCOc1 O/R Les contrats à terme sur le brut américain ont également chuté de 6,4% à 85,12 dollars CLc1 après avoir atteint près de 120 dollars le baril.

* Les rendements des obligations d'État à court terme ont augmenté , en particulier en Grande-Bretagne. Le rendement des gilts à deux ans a terminé en hausse de 10,5 points de base sur la journée. GB2YT=RR GB/

* Les rendements américains à deux ans ont baissé de moins d'un point de base à 3,548% US2YT=RR , après avoir atteint leur plus haut niveau depuis novembre.

* Les écarts de swap à deux ans, qui représentent la prime sur le côté fixe d'un swap de taux d'intérêt, utilisé par les investisseurs pour se couvrir contre le risque de taux par rapport aux rendements obligataires, se sont réduits jusqu'à -19 points de base, le plus bas depuis juillet 2025.

* Les spreads des swaps américains à deux ans

USDSR2YOTS=TWEB se sont resserrés, ou sont devenus plus négatifs, lundi pour atteindre -18 points de base, le niveau le plus bas depuis décembre. Ce chiffre reflète la baisse de la demande de bons du Trésor par rapport aux swaps de taux d'intérêt, un autre actif sans risque.

* La jauge de la peur de Wall Street - l'indice VIX de la volatilité du marché boursier américain - a bondi à 35,3, son plus haut niveau depuis les turbulences tarifaires d'avril 2025

.VIX . Il était à 24,92 en dernier lieu. L'équivalent européen a atteint 38,12, à nouveau son plus haut niveau depuis avril et était à 31,12 .V2TX MKTS/GLOB

* L'indice MOVE, la référence pour la volatilité des taux américains, était de 81,26 vendredi dernier, le plus haut depuis la mi-novembre. Ce mouvement reflète les attentes selon lesquelles les rendements du Trésor pour la plupart des échéances évolueront en moyenne de cinq points de base par jour dans l'une ou l'autre direction au cours des 30 prochains jours.

* En ce qui concerne les obligations d'entreprises, le coût de l'assurance contre les défauts de paiement a augmenté. L'indice principal iTraxx Europe, pour les obligations de qualité, a grimpé à 66 points de base, son plus haut niveau depuis mai 2025. ITEEU5Y=MG L'indice croisé pour le haut rendement, ou la dette de pacotille, a augmenté à plus de 300 points de base, son plus haut niveau depuis juin. ITEEU5Y=MG .

* Sur le marché du crédit américain, le spread des obligations à haut rendement s'est établi à 313 points de base (bps) vendredi dernier, le plus large depuis novembre de l'année dernière, selon les données d'ICE BAML.

* L'euro a chuté au-delà de 0,90 franc suisse

EURCHF=EBS pour la première fois depuis la volatilité de 2015 autour de la dépréciation du franc. FRX/

* Les cross-currency swaps à trois mois sur l'euro, ou la prime relative pour échanger des devises étrangères contre des dollars, sont tombés à 5,5 points de base contre 9,88 points de base vendredi, au plus bas depuis la mi-décembre. À la fin de la semaine dernière, cette prime atteignait près de 12 points de base. EURCBS3M=PMID .

* Les inversions du risque de l'euro à trois mois, qui indiquent la demande des opérateurs pour l'euro par rapport au dollar, ont atteint leur plus bas niveau depuis février 2025

EUR3MRR= .