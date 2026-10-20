Les services Google Cloud sont à nouveau largement opérationnels au Royaume-Uni

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GOOGL.O , de Google (filiale d'Alphabet), a déclaré mardi que le service avait été entièrement rétabli dans sa région cloud basée à Londres, après qu'un "incident électrique" eut perturbé plusieurs services cloud.