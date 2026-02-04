Les secousses sur le dollar, un signal d'alarme pour les investisseurs mondiaux

par Naomi Rovnick

Le dollar, première monnaie de réserve mondiale, traverse d'importantes secousses alors que l'imprévisibilité des politiques menées par le président américain Donald Trump et les inquiétudes quant à l'indépendance de la Réserve fédérale (Fed) ravivent un mouvement de fuite des actifs américains.

Si la tendance baissière du dollar persiste, le billet vert connaît des accès de volatilité qui viennent perturber les investisseurs mondiaux.

L'indice mesurant sa variation face à un panier de devises de référence a d'abord chuté de près de 2% en une semaine le mois dernier, avant de brusquement rebondir - provoquant le chaos sur le marché des métaux.

Voici comment les risques liés au dollar peuvent se répercuter sur l'ensemble des marchés financiers.

1/ EFFONDREMENT DES MÉTAUX

Le rebond récent du dollar, lié à la nomination de Kevin Warsh à la tête de la Fed, a provoqué un effondrement du marché des métaux.

L'or, qui avait enregistré en janvier son meilleur mois depuis plus d'un demi-siècle, a chuté de 13% sur les deux séances de vendredi et lundi, et s'il a rebondi depuis, il n'a pas effacé cette perte.

L'argent XAG et le cuivre CMCU3 ont également chuté par rapport à leurs récents sommets historiques, tandis que le baril de pétrole Brent LCOc1 s'apprête à connaître sa pire semaine depuis près de deux mois après avoir progressé de 16% en janvier.

2/ VOLATILITÉ MONÉTAIRE

La volatilité du dollar affecte l'ensemble du marché des devises, qui représente près de 10.000 milliards de dollars par jour.

Un indicateur de volatilité à trois mois EUR3MO= sur la paire de devises la plus négociée, à savoir l'euro/dollar, a atteint la semaine dernière son plus haut niveau depuis juillet.

Le dollar s'est désancré des indicateurs de valorisation traditionnels, comme le spread entre la dette américaine et japonaise, note Capital Economics.

Barclays estime pour sa part que le dollar est désormais influencé par la rhétorique de la Maison blanche et s'est en partie détaché des prévisions économiques que les investisseurs suivent habituellement.

Cela pourrait rendre les actions et les obligations libellées en dollars plus difficiles à évaluer et à détenir pour les investisseurs étrangers.

"La question principale est de savoir si les gens perdent confiance dans les actifs américains", observe Themos Fiotakis, responsable mondial de la stratégie macroéconomique pour les marchés émergents et des devises chez Barclays.

3/ "SELL AMERICA" ?

Les investisseurs étrangers détiennent près de 70.000 milliards de dollars d'actifs américains, soit plus du double de leurs avoirs au cours de la dernière décennie, grâce à l'essor des marchés boursiers américains.

Mais les gestionnaires de fonds européens tendent actuellement à réévaluer leur exposition.

Un dollar plus faible peut stimuler les actions américaines en augmentant la valeur en monnaie locale des bénéfices des entreprises à l'étranger et entraîne généralement une hausse des prix des bons du Trésor.

"Mais une baisse désordonnée (du dollar) pourrait modifier cette relation", préviennent les analystes de Bank of America (BofA) dans une note.

Une chute désordonnée, qui correspondrait selon BofA à une perte mensuelle de 5%, pourrait entraîner une "vente massive des bons du Trésor à long terme" et resserrer considérablement les conditions financières aux États-Unis.

4/ SE PROTÉGER DÈS MAINTENANT

Selon Oliver Blackbourn, gestionnaire multi-actifs chez Janus Henderson, le risque de marché lié à la volatilité du dollar oblige à adopter un positionnement plus neutre en réduisant l'exposition aux actions et à l'or.

"Si le dollar est plus volatil en raison de diverses déclarations (politiques), les autres actifs vont également devenir volatils, nous devons donc adopter une position plus neutre à court terme", explique-t-il.

De son côté, John Stopford, responsable de l'obligataire chez Ninety One, dit avoir acheté des options le couvrant à la fois en cas de baisse ou de hausse des rendements obligataires américains.

Il s'agit "de couvrir l'incertitude quant à l'orientation probable des rendements à partir de maintenant", indique-t-il.

Les fonds spéculatifs ont quant à eux d'ores et déjà diversifié leurs investissements en réduisant leur allocation vers les actifs américains, selon plusieurs entretiens menés auprès de grandes banques d'investissement de Wall Street et quatre acteurs du secteur.

Mardi, la directrice générale d'Amundi, plus gros gestionnaire d'actifs en Europe, a confirmé que les clients recherchaient des investissements de diversification en Europe tout en s'éloignant du dollar américain.

"(Nous avons) commencé à avoir toute une série d'investissements en Europe qui étaient des investissements véritablement de diversification ou de désensibilisation au dollar et aux actifs américains", a déclaré Valérie Baudson.

(Rédigé par Naomi Rovnick, version française Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)