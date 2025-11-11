Les sanctions à l'encontre de la Russie entraînent une hausse des valeurs énergétiques ; les inquiétudes concernant l'offre excédentaire limitent les gains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

11 novembre - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY a augmenté de 1,8 %, en raison de la hausse des prix du brut ** Brent à terme LCOc1 en hausse de 1,5 % à 65 $ le baril; West Texas Intermediate américain à terme CLc1 en hausse de 1,4 % à 60,99 $ le baril ** Les prix du brut augmentent en raison de l'impact des dernières sanctions américaines sur le pétrole russe, bien que les inquiétudes concernant l'offre excédentaire aient limité les gains ** Les grandes entreprises énergétiques Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N augmentent respectivement d'environ 2 % et de 1 % ** Occidental Petroleum OXY.N , ConocoPhillips COP.N , EOG Resources EOG.N et Devon Energy DVN.N gagnent entre 2,9 % et 3,6 %; parmi les plus fortes hausses de l'indice de l'énergie ** OXY a battu lundi les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre, l'augmentation de la production ayant aidé le producteur de schiste américain à contrer la baisse des prix du pétrole ** Les sociétés de services pétroliers SLB SLB.N et Halliburton HAL.N ont augmenté respectivement de 2,3 % et 2,5 % ** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N gagnent 1,8 % et Marathon Petroleum MPC.N en hausse de 1,9 %