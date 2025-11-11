 Aller au contenu principal
Les sanctions à l'encontre de la Russie entraînent une hausse des valeurs énergétiques ; les inquiétudes concernant l'offre excédentaire limitent les gains
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 17:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

11 novembre - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY a augmenté de 1,8 %, en raison de la hausse des prix du brut ** Brent à terme LCOc1 en hausse de 1,5 % à 65 $ le baril; West Texas Intermediate américain à terme CLc1 en hausse de 1,4 % à 60,99 $ le baril ** Les prix du brut augmentent en raison de l'impact des dernières sanctions américaines sur le pétrole russe, bien que les inquiétudes concernant l'offre excédentaire aient limité les gains ** Les grandes entreprises énergétiques Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N augmentent respectivement d'environ 2 % et de 1 % ** Occidental Petroleum OXY.N , ConocoPhillips COP.N , EOG Resources EOG.N et Devon Energy DVN.N gagnent entre 2,9 % et 3,6 %; parmi les plus fortes hausses de l'indice de l'énergie ** OXY a battu lundi les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre, l'augmentation de la production ayant aidé le producteur de schiste américain à contrer la baisse des prix du pétrole ** Les sociétés de services pétroliers SLB SLB.N et Halliburton HAL.N ont augmenté respectivement de 2,3 % et 2,5 % ** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N gagnent 1,8 % et Marathon Petroleum MPC.N en hausse de 1,9 %

Valeurs associées

APA
24,8329 USD NASDAQ +1,98%
CHEVRON
156,900 USD NYSE +0,80%
CONOCOPHILLIPS
91,170 USD NYSE +3,32%
DEVON ENERGY
35,080 USD NYSE +3,44%
EOG RESOURCES
110,080 USD NYSE +3,31%
EXXON MOBIL
120,355 USD NYSE +1,80%
Gaz naturel
4,34 USD NYMEX -0,85%
HALLIBURTON
28,410 USD NYSE +2,53%
HF SINCLAIR
55,460 USD NYSE +0,23%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
199,810 USD NYSE +1,76%
OCCIDENTAL PETROLEUM
42,875 USD NYSE +2,52%
PHILLIPS 66
140,820 USD NYSE +1,54%
Pétrole Brent
65,24 USD Ice Europ +2,03%
Pétrole WTI
61,19 USD Ice Europ +1,93%
SLB
37,615 USD NYSE +1,87%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
