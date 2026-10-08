Les risques d'attaques contre les pétroliers augmentent alors que l'Iran menace de bloquer davantage de passages dans le détroit d'Ormuz

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* L'Iran mène une politique de « peur et de menaces », selon un diplomate

* Les Gardiens de la Révolution et les responsables politiques soutiennent ce plan, selon un responsable

* La semaine dernière, le nombre d'attaques dans le détroit d'Ormuz a atteint son plus haut niveau depuis le début de la guerre en Iran

par Jonathan Saul et Parisa Hafezi

Les pétroliers sont exposés à un risque accru d’attaques et d’intimidations alors qu’ils tentent d'acheminer des cargaisons essentielles par le détroit d’Ormuz, après que l’Iran a lancé de nouvelles mises en garde indiquant qu’il bloquerait les itinéraires qu’il n’aurait pas autorisés, ont indiqué des sources.

La semaine dernière a déjà connu le plus grand nombre d’attaques contre des pétroliers dans cette voie navigable stratégique depuis le début de la guerre en Iran, réduisant ainsi le nombre de navires tentant de la franchir à son plus bas niveau depuis plus de deux mois .

L'Iran a désormais averti les pays de la région que toute tentative d'ouvrir de nouvelles routes pour les exportations de pétrole serait considérée comme hostile, a déclaré à Reuters un haut responsable régional proche de Téhéran.

Cela s’inscrit dans le cadre d’un plan convenu à la fois par les dirigeants politiques iraniens et par les Gardiens de la Révolution, a ajouté ce responsable.

« POLITIQUE DE LA PEUR ET DES MENACES »

« L’Iran n’a absolument aucune intention de laisser le contrôle du détroit d’Ormuz lui échapper, et dispose de plans prêts pour bloquer les voies d’exportation de pétrole empruntées par certains pays de la région », a déclaré séparément à Reuters un haut diplomate de la région informé par Téhéran.

« Cela pourrait impliquer des attaques de missiles et de drones contre des navires, ou l’envoi de bateaux pour effrayer les navires et les faire fuir », a ajouté le diplomate. « L’Iran prévoit de poursuivre cette politique de peur et de menaces », a-t-il déclaré.

Ces derniers mois, les producteurs de pétrole du Golfe ont accéléré leurs expéditions de pétrole par des passages longeant la côte omanaise du détroit, avant de transborder le pétrole en pleine mer dans le golfe d’Oman avec le soutien aérien des États-Unis, ont indiqué des sources à Reuters.

Lors du dernier incident survenu au cours des dernières 24 heures, des projectiles ont frappé un pétrolier à environ 51 milles marins au large des côtes du Qatar, à l’intérieur du golfe, a rapporté l’agence de la marine britannique UKMTO .

Des sources spécialisées dans la sécurité maritime ont indiqué que le chimiquier Acers, battant pavillon d’Antigua-et-Barbuda, avait été touché par plusieurs projectiles au nord de Madinat ash Shamal, au Qatar, et que son équipage avait subi des blessures légères.

« L'attaque contre l'Acers laisse entrevoir l'éventualité d'une zone de combat plus étendue affectant les approches du Qatar, de Bahreïn, de l'Arabie saoudite, du Koweït et de l'Irak », a déclaré jeudi Clearwater Dynamics, filiale du groupe de renseignement sur les risques maritimes Pole Star Global, dans un rapport.

L’opérateur du navire, répertorié dans les bases de données maritimes comme étant Valvoria Shipping, basé à Antigua-et-Barbuda, n’a pas pu être joint pour commenter l’incident.

«La récente vague d’attaques iraniennes semble avoir refroidi l’enthousiasme des armateurs à traverser le détroit», a déclaré Jakob Larsen, directeur de la sûreté et de la sécurité au sein de l’association maritime BIMCO.

« La menace iranienne semble s’être accrue. »

« LA GUERRE EN MER NE RESTE PAS EN MER »

Le président américain Donald Trump évalue actuellement les prochaines mesures à prendre contre l’Iran , notamment la question de savoir s’il convient d’intensifier les frappes avant ou après les élections de mi-mandat de novembre, qui détermineront le contrôle du Congrès, alors qu’il met la pression par le biais d’un blocus naval visant à accroître la pression économique sur Téhéran afin de parvenir à un accord mettant fin au conflit.

Cette guerre — dont le coût mensuel s’élève à 3 milliards de dollars — est devenue un enjeu majeur de la campagne électorale.

Les gouvernements et les entreprises énergétiques ont puisé dans leurs stocks de pétrole pour atténuer la pression sur un marché mondial du pétrole confronté cette année à des perturbations d’approvisionnement sans précédent, également causées par la guerre en Ukraine.

Les quantités de pétrole stockées et accessibles au marché mondial s'épuisent , ont déclaré des dirigeants du secteur lors d'un forum à Londres cette semaine, ce qui rend le marché plus fragile et exerce une pression à la hausse sur les prix.

Les répercussions de la crise se font de plus en plus sentir sur l’économie mondiale. Le groupe de transport maritime danois Maersk a annoncé jeudi qu’il augmentait sa surtaxe de carburant d’urgence sur le transport terrestre au Royaume-Uni et en Irlande en raison du conflit en cours au Moyen-Orient.

« Il n’y a pas de retour possible à l’ancien monde, pas de retour possible à la stabilité et à la prospérité des dernières décennies », a déclaré cette semaine le général de division Paul Maynard, chef d’état-major adjoint de la Royal Navy britannique, lors d’une conférence de la Chambre britannique du transport maritime (UK Chamber of Shipping) organisée à Londres dans le cadre du Riviera.

« Une guerre en mer ne reste pas en mer. »