Les résultats soutiennent l'Europe malgré les turbulences à Wall Street

Les marchés européens devraient ouvrir en légère hausse ce vendredi, dans une séance particulièrement riche en publications d'entreprises, tandis que les investisseurs garderont un oeil attentif sur les indices PMI d'octobre, attendus des deux côtés de l'Atlantique. Les contrats à terme laissent entrevoir une progression de 0,41 % du CAC 40 à l'ouverture, de 0,18% de l'Euro Stoxx 50 et de 0,17 % du Footsie britannique. Le Dax allemand devrait, de son côté, céder légèrement du terrain, à hauteur de 0,8%.

Outre-Atlantique, la tendance a été négative hier à Wall Street. La Bourse de New York a terminé dans le rouge, pénalisée par les valeurs technologiques, sur fond de regain d'inquiétudes concernant l'endettement des acteurs de l'intelligence artificielle et de nouvelle flambée des cours du pétrole. Le Nasdaq a ainsi décroché de 2,60 %, tandis que le S&P 500 a abandonné 1,21 %. Le Dow Jones a mieux résisté, terminant la séance quasiment à l'équilibre, en légère hausse de 0,02 %.

Des valeurs en mouvement

L'actualité des entreprises françaises est particulièrement dense, avec une nouvelle salve de résultats trimestriels globalement bien orientés.

Safran a ainsi publié des ventes légèrement supérieures aux attentes au troisième trimestre, soutenues par la bonne dynamique de ses activités de construction et de maintenance de moteurs.

Même constat chez L'Oréal, dont le chiffre d'affaires trimestriel a dépassé les prévisions du marché. Le géant des cosmétiques a notamment bénéficié de la vigueur de la demande pour les parfums de luxe, les soins de la peau et les produits capillaires, particulièrement en Chine et sur les marchés émergents.

Dans le secteur de la construction et des concessions, Vinci a également fait mieux qu'attendu au troisième trimestre, porté notamment par la forte demande d'infrastructures liées à l'intelligence artificielle. Le groupe a confirmé anticiper une progression de ses résultats sur l'ensemble de l'exercice 2026.

De son côté, Accor a relevé ses objectifs financiers après avoir enregistré une hausse de 4,9 % de son revenu par chambre disponible au troisième trimestre, accompagnée d'une croissance nette de 3 % de son réseau hôtelier.

Sodexo a, pour sa part, dévoilé un chiffre d'affaires annuel supérieur aux attentes, malgré un léger recul de 0,5 % en données publiées. Le spécialiste de la restauration collective a notamment bénéficié de hausses tarifaires de l'ordre de 2,4 %.

Le groupe Seb a également fait état d'une nette amélioration de ses résultats sur les neuf premiers mois de l'année et a précisé ses ambitions pour l'ensemble de l'exercice.

Dans le luxe, Kering a annoncé une baisse de 6 % des ventes de Gucci au troisième trimestre, conforme aux attentes. La marque italienne continue de souffrir d'une fréquentation insuffisante de ses boutiques en Chine.

Dans l'automobile, Valeo a confirmé ses objectifs pour 2026, tout en mettant en garde contre le renforcement des vents contraires sur plusieurs de ses marchés, qui ont pesé sur son activité au troisième trimestre.

Enfin, Ipsos a revu à la baisse son objectif de croissance organique pour 2026.

Sur le marché pétrolier, les tensions restent vives. Le baril de Brent progresse de 1,44 %, à 114,40 dollars, alimentant les préoccupations autour de l'inflation et de ses conséquences sur l'activité économique.

Sur le front obligataire, la situation française continue également de susciter la vigilance. Le rendement de l'OAT à dix ans atteint 5,05 %, contre 3,33 % pour le Bund allemand de même échéance. L'écart de rendement entre les deux pays grimpe ainsi à 172 points de base, se rapprochant du pic de 190 points atteint en 2011, au plus fort de la crise de la dette souveraine en zone euro.

Du côté des indicateurs économiques, les ventes au détail britanniques ont reculé davantage que prévu en septembre. Elles affichent une baisse de 0,4 % en volume sur un mois, après une progression de 0,7 % en août, révisée à la hausse. Le consensus anticipait un repli limité à 0,1 %.

Enfin, le climat politique et social français demeure un facteur de prudence pour les investisseurs. Une nouvelle journée de mobilisation est prévue samedi, sur fond de revendications liées au coût de la vie et de mouvements étudiants