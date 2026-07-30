Les résultats inférieurs aux attentes de Stellantis suscitent des doutes quant au plan de relance du constructeur automobile

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et un commentaire d'un investisseur)

* Le résultat d'exploitation ajusté est en deçà des attentes

* Le chiffre d'affaires du groupe progresse de 13 %, le marché nord-américain affiche une hausse de 32 %

* Le cours de l'action a chuté de jusqu'à 8 % en début de séance

par Giulio Piovaccari

Stellantis STLA.MI n’a pas répondu aux attentes concernant son résultat d’exploitation trimestriel, ce qui a entraîné une baisse de son cours, les investisseurs cherchant des signes plus tangibles que le redressement mené par le directeur général Antonio Filosa chez le constructeur de Jeep porte ses fruits.

Le groupe franco-italien a publié jeudi un résultat opérationnel ajusté avant intérêts et impôts (Ebit) de 773 millions d’euros (soit 884 millions de dollars) au deuxième trimestre, soutenu par un chiffre d’affaires solide en Amérique du Nord.

Ce chiffre est plus de trois fois supérieur à celui de l'année précédente, mais reste bien en deçà des 914 millions d'euros attendus par les analystes interrogés par Reuters.

LA MARGE DÉÇOIT LES ANALYSTES

Les analystes de Citi ont indiqué que la marge d'exploitation ajustée restait faible, à 1,8 %, et ont mis en avant une politique de prix défavorable en Europe, des coûts administratifs et de R&D plus élevés, des effets de change défavorables et les droits de douane.

L'action du constructeur automobile, cotée à Milan, reculait de 4,3 % à 5,06 €, à 09h50 GMT, figurant parmi les titres les moins performants d'Europe, après avoir chuté de jusqu'à 8 % en début de séance.

Antonio Filosa, qui a pris les rênes de l'entreprise en juin dernier, s'est attaché à relancer les volumes de vente et à regagner des parts de marché après une longue période de ralentissement, pariant que cela jetterait les bases d'un redressement plus large. Stellantis a comptabilisé environ 22 milliards d’euros de charges en février après avoir revu à la baisse ses ambitions en matière d’électrification, et l’action a atteint ce mois-ci un plus bas historique à 4,59 €, après avoir perdu environ 40 % de sa valeur depuis l’arrivée d'Antonio Filosa à la tête de l’entreprise.

HAUSSE EN AMÉRIQUE DU NORD, STABILITÉ EN EUROPE Stellantis rejoint d’autres constructeurs automobiles européens, tels que Volkswagen VOWG.DE et BMW BMWG.DE , en publiant des résultats trimestriels décevants, sous la pression de la concurrence chinoise, des droits de douane et de la hausse des coûts.

Son chiffre d’affaires du deuxième trimestre a progressé de 13 % en glissement annuel pour atteindre 43,48 milliards d’euros, avec une hausse de 32 % en Amérique du Nord grâce au succès de modèles tels que le Jeep Grand Wagoneer et le pick-up Ram 1500.

Fabio Caldato, gestionnaire de fonds chez AcomeA Sgr, un investisseur de Stellantis, a déclaré que les performances en termes de chiffre d’affaires en Amérique du Nord étaient bonnes, mais qu’elles s’expliquaient par l’augmentation des stocks des concessionnaires.

“Au-delà des chiffres globaux, le résultat est un peu plus discutable”, a-t-il déclaré. “Ils doivent assainir la situation sur ce marché avant de pouvoir réellement vendre de nouveaux modèles à plus forte marge.”

En Europe, l’autre marché principal du constructeur automobile, le chiffre d’affaires est resté stable au cours du trimestre.

STELLANTIS CONFIRME SES PRÉVISIONS POUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE

La société a réaffirmé ses prévisions pour l’ensemble de l’année, notamment une croissance du chiffre d’affaires à un pourcentage de l'ordre de 4 à 6 % et une marge opérationnelle ajustée de l'ordre de 1 à 3 %. Un flux de trésorerie industriel disponible positif n’est pas attendu avant l’année prochaine.

Stellantis prévoit des coûts liés aux droits de douane américains compris entre 1 milliard et 1,2 milliard d’euros cette année.

(1 dollar = 0,8744 euros)