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Les résultats encourageants d'Oracle et les prévisions optimistes des courtiers concernant l'IA stimulent les valeurs du secteur du matériel informatique
information fournie par Reuters 11/09/2026 à 17:12
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** Les actions des fabricants de matériel informatique progressent, entraînant le rebond de Wall Street après les baisses enregistrées en début de semaine

** Dell DELL.N bondit de 11,2 % pour atteindre un niveau record, Hewlett Packard Enterprise HPE.N progresse de 10,3 % à son plus haut niveau depuis un mois, tandis que HP HPQ.N avance de 8,6 %, atteignant son plus haut niveau depuis décembre 2024

** Ces trois titres sont les plus performants du S&P 500

.SPX

** RBC lance la couverture de DELL avec une note « surperformer » et un objectif de cours de 640 $; la banque cite la demande soutenue en infrastructures d’IA, un carnet de commandes de serveurs de 95 milliards de dollars, une expansion des marges tirée par le stockage et de solides rendements en trésorerie

** Elle attribue à HPQ la note « en ligne avec le secteur » et un objectif de cours de 33 $; elle estime que la société bénéficie fortement de l’IA dans le domaine des PC, mais prévoit des défis et une pression sur les marges à court terme pour son activité d’impression

** Les résultats d’Oracle ORCL.N au 1er trimestre ont dépassé les prévisions , ce qui a entraîné une hausse des actions liées à l’IA en général, selon les analystes

** “Les résultats d’Oracle ont été étonnamment bons… ce qui soutient sans aucun doute le secteur technologique dans son ensemble” – Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B Riley Wealth

** Depuis le début de l'année: DELL en hausse de 349 %, HPE de 155 %, HPQ de 62 % — tous surperformant l'indice S&P .SPX et le Nasdaq .IXIC

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DELL TECHNOLOGIES
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HP
34,945 USD NYSE +6,83%
HP ENTERPRISE
60,470 USD NYSE +9,49%
NASDAQ Composite
26 399,12 Pts Index Ex +1,22%
ORACLE
153,320 USD NYSE +0,10%
S&P 500 INDEX
7 671,88 Pts CBOE +1,06%
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