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Les résultats de SLB dépassent les attentes, la bonne tenue des activités hors du Moyen-Orient compensant les perturbations liées à la guerre
information fournie par Reuters 24/07/2026 à 18:38
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le chiffre d'affaires en Amérique du Nord bondit de 36%, tandis que celui de l'Amérique latine progresse de 15%

* Reprise de l'activité aux Émirats arabes unis, au Qatar et dans certaines régions d'Arabie saoudite, selon le directeur général

* Objectif: remporter plusieurs contrats d’ici 2027 au Venezuela

(Ajout de détails issus de la conférence téléphonique tout au long de l'article; mise à jour du cours de l'action) par Vallari Srivastava

SLB SLB.N a dépassé les attentes de Wall Street en matière de bénéfices au deuxième trimestre et prévoit une croissance séquentielle de son chiffre d’affaires, la bonne tenue de ses activités hors du Moyen-Orient ayant compensé les perturbations liées au conflit au Moyen-Orient, ce qui a fait grimper son cours de plus de 10%.

Le plus grand prestataire mondial de services pétroliers prévoit une croissance de son chiffre d’affaires mondial de 3% à 4% en glissement trimestriel selon son scénario de base, avec une reprise progressive au Moyen-Orient.

En cas d’escalade significative venant perturber les efforts de remobilisation en cours, le chiffre d’affaires au Moyen-Orient resterait stable, a déclaré le directeur général Olivier Le Peuch, le chiffre d’affaires du trimestre en cours s’inscrivant alors à 150 millions de dollars en dessous du scénario de base.

Le Moyen-Orient est le plus grand marché de SLB, représentant 34% de son chiffre d’affaires pour 2025.

Les flambées de violence fréquentes de la guerre, qui en est désormais à son cinquième mois, maintiennent cette région pétrolière cruciale dans l’expectative, l’Iran cherchant désormais à fermer le détroit de Bab el-Mandeb, porte d’accès à la mer Rouge, après avoir bloqué le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz.

SLB prévoit également une hausse significative de son flux de trésorerie disponible au second semestre 2026 et indique s'attendre à l'attribution de nouveaux contrats dans les semaines et les mois à venir, ce qui renforcerait sa position sur le marché au Moyen-Orient.

Le chiffre d’affaires réalisé au Moyen-Orient et en Asie a reculé de 14% pour s’établir à 2,57 milliards de dollars au deuxième trimestre, pénalisé par une baisse d’activité et des perturbations opérationnelles liées au conflit, notamment des contraintes en Irak.

M. Le Peuch a toutefois souligné que l’activité reprenait de la vigueur aux Émirats arabes unis, au Qatar et, dans une certaine mesure, en Arabie saoudite. Il a toutefois ajouté: « Le calendrier d’une reprise complète reste incertain et dépendra d’une résolution durable du conflit. »

L’impact du conflit au Moyen-Orient s’est situé dans la fourchette basse de ses prévisions, comprise entre 6% et 8% par action, grâce à des mesures temporaires de réduction des coûts.

Les prix des matières premières, qui évoluent dans une fourchette étroite, devraient soutenir les investissements en amont, a indiqué la société.

« Les clients sont impatients de relancer la production », a déclaré M. Le Peuch, et si le conflit ne s’aggrave pas davantage, il s’attend à une « reprise progressive au troisième trimestre ».

SLB prévoit un chiffre d’affaires supérieur à 10 milliards de dollars au quatrième trimestre, soit une croissance de 5% en glissement annuel.

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a atteint 8,97 milliards de dollars, porté par une hausse de 36% en Amérique du Nord et de 15% en Amérique latine.

La société a affiché un bénéfice ajusté de 55 centimes par action, dépassant les estimations de 51 centimes, selon les données compilées par LSEG.

LE VENEZUELA DEVRAIT SOUTENIR LA CROISSANCE EN 2027

Au Venezuela, SLB a déclaré qu’elle se préparait à une reprise attendue de la production pétrolière et qu’elle comptait « marcher côte à côte » avec les entreprises qui prévoient de revenir sur le marché.

La société collabore avec des compagnies pétrolières internationales pour la planification et la mobilisation des ressources et prévoit d’aborder l’année 2027 avec de nombreux contrats et clients.

Alors que les géants pétroliers tels que Chevron CVX.N poursuivent leurs projets d’augmentation de la production dans ce pays d’Amérique du Sud, les sous-traitants du secteur pétrolier comme SLB devraient en bénéficier.

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