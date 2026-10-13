Les résultats de Citigroup, en hausse, dépassent les attentes au 3T

La banque américaine Citigroup a annoncé mardi des résultats en hausse sur un an au troisième trimestre, qui ont dépassé les attentes des analystes en particulier grâce aux activités de marchés et de banque d'affaires.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MICHAEL M. SANTIAGO )

Jane Fraser, patronne du groupe citée dans un communiqué, a relevé qu'il s'agissait du meilleur chiffre d'affaires pour un troisième trimestre en une décennie, estimant que "le levier opérationnel positif et l'amélioration marquée des rendements illustr(aient) la poursuite de l'exécution disciplinée et cohérente de notre stratégie".

"Nous continuons d'investir dans la croissance et à nous préparer à un avenir axé sur l'intelligence artificielle", a relevé Mme Fraser.

Entre juillet et septembre, l'établissement a enregistré une hausse de 8% de son chiffre d'affaires sur un an, à 23,85 milliards de dollars, tandis que son bénéfice net a bondi de 40 % à 5,25 milliards de dollars.

Mais ce dernier profite d'un effet de comparaison favorable puisqu'en 2025, il avait été grevé par une dépréciation d'actifs de plus de 700 millions de dollars liée à la vente de 25 % du capital de sa filiale mexicaine Banamex.

Même en faisant abstraction de cet élément exceptionnel, Citigroup a vu son bénéfice net progresser sur un an et dépasser le consensus des analystes de Factset (4,52 milliards).

La banque a également fait mieux qu'anticipé avec son bénéfice net par action, en réalisant 2,85 dollars contre 1,86 dollar un an plus tôt. Le consensus tablait sur 2,66 dollars.

Mme Fraser a relevé que la branche des Services avait connu "un autre trimestre remarquable" avec une hausse de 15 % de son activité, tandis que le segment des actions avait augmenté de 14 % grâce en partie à une "forte performance" en Asie.

Dans la banque d'affaires, elle s'est réjouie que Citigroup a participé aux six plus grosses opérations du trimestre ce qui a contribué à gonfler son chiffre d'affaires de 6 % sur un an.

Vers 15H10 GMT, l'action Citigroup reculait de 2,03 % à la Bourse de New York.