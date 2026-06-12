Les réseaux sociaux de Meta se remettent d'une brève panne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour pour ajouter des précisions sur la fin de la panne)

Les plateformes de réseaux sociaux de Meta

META.O se remettent d'une brève panne qui a touchédes milliers d'utilisateurs vendredi, selon le site web de suivi des pannes Downdetector.com. Un porte-parole de la société a déclaré plus tôt dans la journée que Meta s'efforçait de résoudre le problème. La panne a commencé vers 9 h 20, heure de l'Est. Meta n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters concernant la cause de la panne.

À 11 h 45 (heure de l'Est), les signalements de problèmes sur Instagram et Facebook avaient considérablement diminué, selon Downdetector, qui suit les pannes en compilant les rapports de statut provenant de plusieurs sources.

Au plus fort de la panne, plus de 113.000 signalements de problèmes avec Facebook et environ 10.000 signalements de problèmes avec Instagram avaient été enregistrés, selon Downdetector. Les chiffres de Downdetector étant basés sur les signalements des utilisateurs, le nombre réel d'utilisateurs affectés peut varier.