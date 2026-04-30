Les réseaux de paiement mettent en avant la résilience des dépenses grâce à un trimestre encourageant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Utkarsh Shetti

Mastercard MA.N a rejoint Visa V.N et American Express AXP.N en publiant jeudi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, soulignant la résilience des dépenses et apaisant les craintes d'un ralentissement face à des pressions croissantes.

Les sociétés de traitement des paiements offrent un aperçu précoce de la santé des dépenses de consommation, compte tenu de leur part de marché colossale dans la facilitation des transactions sur leurs réseaux respectifs.

Les dépenses se sont largement maintenues malgré les inquiétudes liées à l'incertitude économique alimentée par la guerre en Iran et les droits de douane américains, même si la confiance des consommateurs s'est affaiblie dans un marché du travail morose.

American Express AXP.N , dont la clientèle est généralement considérée comme plus aisée, a dépassé les prévisions de bénéfices au premier trimestre la semaine dernière, tandis que Visa a annoncé mardi des bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes.

“Si vous espériez un signe de récession, les sociétés de traitement des paiements n’ont pas reçu le mémo”, a déclaré Michael Ashley Schulman, associé chez Cerity Partners.

Les dirigeants des trois entreprises ont cherché à rassurer sur la santé des consommateurs, soulignant que les dépenses étaient restées solides malgré les pressions économiques.

On craint toutefois de plus en plus que cette résilience ne soit mise à mal par la hausse rapide des prix mondiaux de l'énergie, qui assombrit les perspectives économiques et complique les décisions politiques.

DES DÉPENSES TOUJOURS RÉSILIENTES

Une grande partie des dépenses de consommation provient des ménages les plus aisés, qui continuent à effectuer des achats discrétionnaires, tandis que les familles à faibles revenus réduisent leurs dépenses pour les articles non essentiels.

Les experts soulignent de plus en plus cette bifurcation, alors que l'économie dite “en forme de K” continue de sous-tendre les tendances de consommation, amortissant l'impact sur des secteurs tels que le voyage et le divertissement.

La guerre en Iran a initialement malmené les marchés boursiers, mais ces pertes ont été largement récupérées dans l'espoir que le conflit soit de courte durée. Les baisses du marché ont généralement pour effet de modérer les dépenses des consommateurs fortunés.

“Avec le rebond du marché, les personnes à revenus élevés ont repris leurs habitudes de consommation”, a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management.

Au début du mois, la plupart des grands prêteurs américains ont également signalé une hausse des encours de prêts à la consommation, indiquant une activité d'emprunt soutenue malgré les pressions macroéconomiques qui incitent généralement à la prudence.

Au-delà de la croissance des dépenses, la qualité sous-jacente du crédit ne s'est pas détériorée, a déclaré Adam Frisch, analyste chez Evercore ISI, ajoutant que les taux de défaillance étaient restés relativement stables.

Les dirigeants et experts de Wall Street ont déclaré que, si les tendances en matière de dépenses sont restées globalement stables, la hausse des prix de l'essence provoquée par la guerre pourrait commencer à avoir un impact sur certaines catégories.

Le conflit a également pesé sur la demande de voyages, les troubles au Moyen-Orient ayant entraîné la fermeture de l'espace aérien et perturbé les principaux couloirs aériens mondiaux.