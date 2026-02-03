Les raffineurs indiens ont besoin d'une période de transition pour l'arrêt des achats de pétrole russe, selon des sources

*

Les raffineurs indiens ont besoin de temps pour mettre fin aux importations de pétrole russe, selon des sources de raffinage

*

Les cargaisons déjà réservées devraient arriver en mars, selon les sources

*

Les États-Unis veulent que l'Inde passe au pétrole vénézuélien

(Ajoute des détails sur Nayara, paragraphes 9-11) par Nidhi Verma

Les raffineurs indiens auront besoin d'une période de liquidation pour finaliser les accords sur le pétrole russe avant de pouvoir arrêter les importations en provenance de ce pays, et ils n'ont jusqu'à présent pas reçu l'ordre du gouvernement d'arrêter ces importations, ont déclaré deux sources de raffinage.

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi un accord commercial avec le Premier ministre indien Narendra Modi qui comprenait l'arrêt des achats de pétrole indien en provenance de Russie.

Les entreprises indiennes ont déjà réservé des cargaisons chargées en février et arrivant en mars, de sorte qu'une période de liquidation serait nécessaire pour remplir les engagements existants, ont déclaré les sources. Elles se sont exprimées sous le couvert de l'anonymat car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias.

L'accord commercial avec l'Inde réduirait les droits de douane américains sur les produits indiens de 50 % à 18 % en échange de l'abaissement des barrières commerciales et de l'arrêt des achats de pétrole russe par l'Inde. Elle achèterait plutôt du pétrole aux États-Unis et éventuellement au Venezuela.

L'Inde est devenue le principal acheteur de pétrole brut russe à prix réduit après l'éclatement de la guerre en Ukraine en 2022 , ce qui a provoqué une réaction brutale des pays occidentaux qui ont pris pour cible le secteur énergétique russe en lui imposant des sanctions.

Les États-Unis veulent réduire les revenus pétroliers de la Russie afin que Moscou ait plus de mal à financer la guerre.

"Nous avons parlé de beaucoup de choses, notamment du commerce et de la fin de la guerre avec la Russie et l'Ukraine", a déclaré Donald Trump à propos de sa discussion avec Narendra Modi. "Il a accepté d'arrêter d'acheter du pétrole russe et d'en acheter beaucoup plus aux États-Unis et, potentiellement, au Venezuela"

Narendra Modi a ensuite publié un message sur les médias sociaux pour dire qu'il était ravi de la réduction des droits de douane, mais il n'a pas mentionné l'arrêt des achats de pétrole russe.

L'Inde réduira progressivement ses importations de pétrole russe, a déclaré une troisième source, ajoutant qu'un arrêt complet affecterait les opérations de la raffinerie indienne de 400 000 barils par jour de Nayara Energy, soutenue par la Russie.

Nayara ne s'approvisionne qu'en brut russe depuis que la SOMO irakienne et Saudi Aramco se sont retirés en raison de difficultés de paiement consécutives aux sanctions imposées par l'Union européenne au raffineur en juillet de l'année dernière.

Cette source a déclaré que les importations de pétrole russe de Nayara en avril seraient négligeables, car la raffinerie sera fermée pendant plus d'un mois à partir du 10 avril pour des raisons de maintenance.

Reuters a rapporté la semaine dernière que les États-Unis avaient dit à Delhi qu'ils pourraient bientôt reprendre les achats de pétrole vénézuélien pour aider à remplacer les importations de pétrole russe. Donald Trump a déclaré samedi que l'Inde achèterait du pétrole vénézuélien.

Le ministre indien du pétrole, Hardeep Singh Puri , a déclaré le mois dernier que l'Inde diversifiait ses sources de pétrole brut à mesure que ses importations de pétrole russe diminuaient.

Des données provenant de sources commerciales ont montré que les importations indiennes de pétrole russe sont tombées à leur plus bas niveau en deux ans en décembre, tandis que la part de l'OPEP dans les importations indiennes a atteint son plus haut niveau en 11 mois.

Les raffineurs indiens ont acheté davantage de pétrole en provenance de pays du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Amérique du Sud, alors qu'ils commençaient à réduire leurs achats de pétrole russe , à la suite de discussions lors d'une réunion gouvernementale sur l'accélération d'un accord commercial entre les États-Unis et l'Inde, comme l'ont indiqué des sources de raffinage le mois dernier.