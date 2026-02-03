Air Cambodia passe commande de 10 Boeing 737 MAX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur l'accord commercial, d'autres accords avec les États-Unis et d'éléments de contexte) par Tim Hepher

La compagnie aérienne nationale du Cambodge, Air Cambodia, a annoncé mardi une commande de 10 Boeing 737 MAX, soulignant ainsi l'approfondissement de ses relations avec les États-Unis.

L'accord, finalisé en décembre, a été rendu public lors du salon aéronautique de Singapour en présence de responsables et de diplomates américains et cambodgiens. Il comprend des commandes fermes pour 10 avions et la possibilité d'en acquérir 10 autres, a déclaré Boeing.

" La signature d'aujourd'hui envoie un signal fort et positif... sur la coopération profonde entre le Cambodge et les États-Unis", a déclaré le ministre cambodgien de l'aviation civile, Mao Havannall, lors d'une conférence de presse.

L'accord sur l'achat des jets, dont Reuters a fait état pour la première fois en août dernier , s'inscrivait dans le cadre des négociations menées par le Cambodge en vue de ramener les droits de douane américains sur ses produits de 49 % (menace initiale) à 19 %.

Les relations entre le Cambodge et les États-Unis, son principal marché d'exportation, se sont améliorées depuis le retour au pouvoir du président Donald Trump , après une période de relations tendues sous l'administration Biden, en raison de préoccupations concernant le bilan de Phnom Penh en matière de droits de l'homme et de libertés politiques.

Les deux pays ont conclu un accord commercial et le Cambodge a proposé la candidature de Donald Trump au prix Nobel de la paix en août, après qu'il soit intervenu avec succès pour mettre fin à un conflit armé avec la Thaïlande. Le mois dernier, le Cambodge a déclaré qu'il rejoindrait le Conseil de la paix de Donald Trump.

La commande d'avions a été incluse dans le carnet de commandes de Boeing en décembre sans que le nom de la compagnie aérienne ne soit initialement identifié, en attendant l'annonce officielle du salon aéronautique de mardi.

Le constructeur aéronautique négociait depuis un certain temps avec Air Cambodia, qui exploitait jusqu'à présent des appareils européens.

Les entreprises américaines ont signé des contrats de marchés publics à l'étranger d'une valeur de 244 milliards de dollars en 2025 avec l'aide du ministère américain du Commerce, soit près du triple du total en 2024, Boeing ayant enregistré une augmentation massive des commandes d'avions de ligne , a indiqué le mois dernier l'Administration du commerce international de l'agence.