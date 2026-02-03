Les Bourses européennes ouvrent en hausse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
Les marchés boursiers européens ont ouvert dans le vert mardi, digérant une série de résultats d'entreprises, sur fond de rebond des métaux précieux après leur plongeon des derniers jours.
Dans les premiers échanges, Paris prenait 0,51%, Francfort 0,85% et Milan 0,66%. Londres grappillait 0,09%.
Euronext CAC40
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer