 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les Bourses européennes ouvrent en hausse
information fournie par AFP 03/02/2026 à 09:10

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés boursiers européens ont ouvert dans le vert mardi, digérant une série de résultats d'entreprises, sur fond de rebond des métaux précieux après leur plongeon des derniers jours.

Dans les premiers échanges, Paris prenait 0,51%, Francfort 0,85% et Milan 0,66%. Londres grappillait 0,09%.

Euronext CAC40

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ipsen : Correction technique anticipée (Z16FS)
    Ipsen : Correction technique anticipée (Z16FS)
    information fournie par Zonebourse 03.02.2026 09:52 

    (Zonebourse.com) Le titre est en situation de surachat, à proximité d'une résistance court terme située à 139.4 EUR. Le timing est adéquat pour se placer vendeur sur Ipsen en anticipant des prises de bénéfices en direction des 127.5 EUR. On utilisera le turbo PUT ... Lire la suite

  • Jean-Luc Felix (au centre) et Sylvie Felix (à gauche), les parents du Français Tom Felix, accusé de détention et trafic de stupéfiants en Malaisie, s'entretiennent avec un avocat à la Haute Cour d'Alor Setar, le 16 juin 2025 ( AFP / Hakim Mustapha )
    Malaisie: jugé pour trafic de drogue, le Français Tom Félix acquitté après 900 jours de détention
    information fournie par AFP 03.02.2026 09:48 

    Le Français Tom Félix, qui risquait la peine de mort en Malaisie pour détention et trafic de stupéfiants, accusations qu'il a toujours contestées, a été acquitté mardi et va retrouver la liberté après plus de 900 jours de détention. Agé de 34 ans, cet ancien cadre ... Lire la suite

  • Le gouvernement a relevé mardi les seuils à partir desquels les élevages bovins doivent s'enregistrer auprès des autorités et non simplement se déclarer, une mesure de simplification attendue de longue date par les éleveurs ( AFP / Philippe LOPEZ )
    Elevages bovins: les seuils de déclaration environnementale relevés
    information fournie par AFP 03.02.2026 09:46 

    Le gouvernement a relevé mardi les seuils à partir desquels les élevages bovins doivent s'enregistrer auprès des autorités et non simplement se déclarer, une mesure de simplification attendue de longue date par les éleveurs. Les installations de nouveaux élevages ... Lire la suite

  • Logo de la bourse Euronext près de Paris
    L'Europe ouvre dans le vert, apaisement des tensions
    information fournie par Reuters 03.02.2026 09:43 

    Les principales Bourses européennes évoluent en hausse mardi ‍en début de séance, le rebond des métaux précieux favorisant un apaisement généralisé des tensions ‌sur les marchés. L'annonce d'un accord commercial entre les Etats-Unis et l'Inde, l'éloignement du ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank